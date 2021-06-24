Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2020
Після закінчення матчів заключного туру групового етапу чемпіонату континенту визначилися учасники плей-оф
Шалений останній тур групового турніру подарував стільки емоцій, що їх вистачить надовго. В групі смерті ледве не припинила боротьбу Німеччина, а Швеція вивела до плей-оф України.
Детальніше: Усі результати, звіти і підсумкові таблиці Євро-2020.
1/8 фіналу турніру
Вельс – Данія
Італія – Австрія
Нідерланди – Чехія
Бельгія – Португалія
Хорватія – Іспанія
Франція – Швейцарія
Англія – Німеччина
Швеція – Україна
Зустрічі 1/8 фіналу пройдуть 26, 27, 28 і 29 червня. Чвертьфінали Євро пройдуть 2 і 3 липня, півфінали відбудуться 6 і 7 липня. Фінал турніру пройде 11 липня в Лондоні.
Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусної інфекції турнір перенесли на 2021 рік. Чинним переможцем чемпіонату Європи є національна команда Португалії.
Читайте також: