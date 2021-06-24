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    Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

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    Швеція допомогла собі й Україні - Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2020
    Швеція допомогла собі й Україні
    Фото з відкритих джерел

    Після закінчення матчів заключного туру групового етапу чемпіонату континенту визначилися учасники плей-оф

    Шалений останній тур групового турніру подарував стільки емоцій, що їх вистачить надовго. В групі смерті ледве не припинила боротьбу Німеччина, а Швеція вивела до плей-оф України.

    Детальніше: Усі результати, звіти і підсумкові таблиці Євро-2020.

    1/8 фіналу турніру

    Вельс – Данія

    Італія – Австрія

    Нідерланди – Чехія

    Бельгія – Португалія

    Хорватія – Іспанія

    Франція – Швейцарія

    Англія – Німеччина

    Швеція – Україна

    Зустрічі 1/8 фіналу пройдуть 26, 27, 28 і 29 червня. Чвертьфінали Євро пройдуть 2 і 3 липня, півфінали відбудуться 6 і 7 липня. Фінал турніру пройде 11 липня в Лондоні.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусної інфекції турнір перенесли на 2021 рік. Чинним переможцем чемпіонату Європи є національна команда Португалії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2020