Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

Після закінчення матчів заключного туру групового етапу чемпіонату континенту визначилися учасники плей-оф

Шалений останній тур групового турніру подарував стільки емоцій, що їх вистачить надовго. В групі смерті ледве не припинила боротьбу Німеччина, а Швеція вивела до плей-оф України.

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1/8 фіналу турніру

Вельс – Данія

Італія – Австрія

Нідерланди – Чехія

Бельгія – Португалія

Хорватія – Іспанія

Франція – Швейцарія

Англія – Німеччина

Швеція – Україна

Зустрічі 1/8 фіналу пройдуть 26, 27, 28 і 29 червня. Чвертьфінали Євро пройдуть 2 і 3 липня, півфінали відбудуться 6 і 7 липня. Фінал турніру пройде 11 липня в Лондоні.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусної інфекції турнір перенесли на 2021 рік. Чинним переможцем чемпіонату Європи є національна команда Португалії.