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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020

    В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією

    В соцмережах жваво обговорюють потрапляння збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020. Зокрема, інтернет-жартівники дякують збірній Швеції: саме успішна гра скандинавів проти Польщі дозволила нашій команді продовжити боротьбу.

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020

    Нагадаємо, що збірна України посіла третє місце в групі С. У матчі заключного туру групового етапу підопічні Андрія Шевченка програли Австрії (0:1).

    Однак, збірна України все ж змогла пройти далі, ставши однією з чотирьох кращих команд серед тих, що посіли треті місця. Українцям допомогла мотивація до перемог збірних з групи E: Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція здолала Польщу (3:2).

    В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.

    Теги: Швеція НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020