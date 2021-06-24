Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на вихід України до 1/8 фіналу Євро-2020

В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією

В соцмережах жваво обговорюють потрапляння збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020. Зокрема, інтернет-жартівники дякують збірній Швеції: саме успішна гра скандинавів проти Польщі дозволила нашій команді продовжити боротьбу.

Нагадаємо, що збірна України посіла третє місце в групі С. У матчі заключного туру групового етапу підопічні Андрія Шевченка програли Австрії (0:1).

Однак, збірна України все ж змогла пройти далі, ставши однією з чотирьох кращих команд серед тих, що посіли треті місця. Українцям допомогла мотивація до перемог збірних з групи E: Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція здолала Польщу (3:2).

В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.