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    Збірна України дізналася про вихід у плей-оф Євро по дорозі в їдальню (відео)

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    Збірна України дізналася про вихід у плей-оф Євро по дорозі в їдальню (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Футболісти радіють успіху і завтра продовжать підготовку да наступного матчу

    Збірна України склала компанію найкращим збірним чемпіонату Європи. У групі С вона пропустила вперед Нідерланди та Австрію, проте потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця. Пасьянс склався після того, як у групі Е Іспанія обіграла Словаччину, а шведи здолали поляків.

    Гравці збірної України дивилися матч по телевізору, порушили режим через невчасну вечері, але були задоволені.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна України дізналася про вихід у плей-оф Євро по дорозі в їдальню (відео)