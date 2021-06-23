Збірна України дізналася про вихід у плей-оф Євро по дорозі в їдальню (відео)

Футболісти радіють успіху і завтра продовжать підготовку да наступного матчу

Збірна України склала компанію найкращим збірним чемпіонату Європи. У групі С вона пропустила вперед Нідерланди та Австрію, проте потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця. Пасьянс склався після того, як у групі Е Іспанія обіграла Словаччину, а шведи здолали поляків.

Гравці збірної України дивилися матч по телевізору, порушили режим через невчасну вечері, але були задоволені.