Збірна України вперше в історії вийшла в плей-оф Євро

Іспанія і Швеція грали за себе, і допомогли команді Андрія Шевченка

Збірна України склала компанію найкращим збірним чемпіонату Європи. У групі С вона пропустила вперед Нідерланди та Австрію, проте потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця.

Після поразки від австрійців (0:1) доля команди Андрія Шевченка залежала від результатів в інших групах. Спочатку відсіялася Росія, яку знищили данці (4:1), і Фінляндія, яка мала гірші за наші додаткові показники. Шанси українців потрапити до плей-оф ще зменшилися після того, як Хорватія здолала Шотландію і наша команда опустилася на четверте «прохідне» місце.

Все вирішувалося в останній ігровий день в групах. В Севільї Іспанія била Словаччину (5:0) і стало зрозуміло, що одним конкурентом стає менше. Залишалися сподівання на Швецію, яка мала не програти Польщі. І все йшло як слід, поки скандинави не забили другий м’яч. Форсберг, котрий відзначився вже на другій хвилині зустрічі, подвоїв рахунок після перерви. Цей гол вплинув на ігрову дисципліну синьо-жовтих. Вони побігли забивати третій гол, і отримали контратаку, яку шикарним обвідним ударом завершив Роберт Левандовський. Згодом лідер «Баварії» асистував партнеру Свєрчаку, проте гол не зарахували через міліметрове положення «поза грою». На 84-й хвилині Левандовський зрівняв рахунок, і шанси України вийти до плей-оф знову трималися на волосині.

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Польща пішла ва-банк і поплатилися. Швеція провела контратаку і в компенсований арбітром час вирвала перемогу, відзначився Клаесон - 3:2! Вона боролася за перше місце в групі і, на 90 відсотків, в наступному раунді зіграє з Україною.

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