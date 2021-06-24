Вихід України у плей-оф Євро: посли Швеції та Польщі влаштували веселий батл мемами

Посол Швеції опублікував відомий мем, який натякає, що всю роботу за збірну України зробили шведи

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг оригінально привітав збірну України з футболу з виходом до плей-оф Євро-2020.

У поєдинку останнього туру групового етапу турніру Швеція обіграла Польщу з рахунком 3:2, дозволивши Україні вийти до 1/8 фіналу з третього місця в групі.

«Завжди готові прислужитися!», – написав Тіберг, коментуючи відомий мем, який натякає, що всю роботу за збірну України зробили шведи.

Пост Тіберга іронічно прокоментував посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. «Польська посмішка», – написав він з огляду на виліт збірної Польщі з Євро-2020.

Також Зеленський жартівливо привітав збірну: «Досі розминались, а тепер покажете справжній футбол»

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