Гравець «Реала» заразився коронавірусом перед матчем Ліги чемпіонів

Рафаель Варан пропустить ігри проти «Ліверпуля» й «Барселони»

Футбольний клуб «Реал» повідомив на своєму сайті, що тест гравця Рафаеля Варана на COVID-19, проведений вранці, дав позитивний результат. Таким чином, французький футболіст пропустить гру з «Ліверпулем» у Лізі чемпіонів та найважливіший матч чемпіонату Іспанії проти «Барселони».

Зазначимо, що Варан не увійшов у першу заявку «Реала» на гру, тож мінімально контактував з іншими футболістами.

Матч «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 6 квітня, початок встречі – о 22:00. Матч з «Ліверпулем» через травми пропустять захисники Серхіо Рамос і Дані Карвахаль, а також півзахисник іспанської команди Еден Азар. Через чотири дні мадридцям доведеться зіграти з «Барселоною».

Рафаель Варан став гравцем «Реала» влітку 2011 року, перейшовши з французького «Ланса» за € 10 млн. Діюча угода француза з іспанським клубом закінчується 30 червня 2022 року.

Сьогодні, крім «Реала» і «Ліверпуля», перший матч 1/4 фіналу також проведуть «Манчестер Сіті» та дортмундська «Боруссія».