Клуб Ярмоленка в Англії побореться за медалі Прем’єр-ліги

«Вест Гем» вже четвертий у турнірній таблиці

«Вест Гем» обійшов «Челсі» й займає четверту сходинку в турнірній таблиці

Команда Андрія Ярмоленка продовжує дивувати прихильників та суперників. В 30 турі англійської Прем’єр-ліги «Вест Гем» у гостях взяв гору над «Вулвергемптоном» і піднявся в зону Ліги чемпіонів.

Щоправда, «молотобійці» ледве не розбазарили перевагу в три голи, як це трапилося минулого разу в грі з «Арсеналом». Завдяки голам Лінгарда, Форнальса та Боуена «Вест Гем» впевнено повів у рахунку, проте пропустив два голи від Дендонкера і Сілви. Але перевагу втримав – 3:2.

«Наш виступ не можна назвати випадковістю. Ми займаємо гарне положення за вісім матчів до кінця чемпіонату. Давайте визнаємо чесно, якби хтось сказав це на початку сезону, його вважали б божевільним.

Але ми піднялися на четверте місце і хочемо боротися, бути професіоналами і грати добре, забиваючи голи, коли з'являється можливість. Ми продовжуємо рухатися далі. Вже квітень, а ми все ще боремося з топ-клубами», – цитує тренера «Вест Гема» Мойєса офіційний сайт клубу.

В інших матчах «Евертон» втратив перемогу на останніх хвилинах в грі з «Крістал Пелас» (1:1), а «Манчестер Бнайтед» здобув вольову перемогу над «Брайтоном» – 2:1.

Лідирує «Манчестер Сіті» – 74 очки. У «Манчестер Юнайтед» – 60, «Лестера» – 56, «Вест Гема» – 52, «Челсі» – 51, «Тоттенгема» і «Ліверпуля» – по 49.



