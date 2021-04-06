Усі 12 міст континентальної першості підтвердили готовність пустити на матчі вболівальників

Чемпіонат Європи з футболу пройде з глядачами. Усі міста, де пройдуть змагання, підтвердили керівництву УЄФА готовність прийняти вболівальників під час матчів турніру цього літа.

Як повідомляє The Daily Mail, в деяких країнах трибуни стадіонів під час майбутнього чемпіонату Європи можуть заповнити лише на 10%, але ніхто не заявив про намір проводити матчі за порожніх трибун.

За інформацією джерела, варіант з десятьма відсотками викликав незадоволення в президента УЄФА Александера Чіферіна, і він попередив про те, що в цьому випадку можливі заміни країн-господарів турніру. Зокрема, замість стадіону «Авіва Арена» в Дубліні ігри Євро-2020 може прийняти арена лондонського «Тоттенгема».

Найближчими днями УЄФА має оприлюднити офіційне рішення з приводу проведення матчів чемпіонату Європи з глядачами.

Євро-2020 був перенесений на один рік через пандемію коронавирусу. Матчі ЧЄ вперше в історії прийматимуть 12 міст у 12 різних країнах.

Турнір має пройти з 11 червня по 11 липня в Баку, Лондоні, Будапешті, Мюнхені, Копенгагені, Дубліні, Більбао, Римі, Амстердамі, Бухаресті, Глазго і Санкт-Петербурзі.

Збірна України на груповому етапі зустрінеться з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.