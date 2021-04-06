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    На українських футболістів завели справу за участь в іграх за збірні так званих «ДНР» та «ЛНР»

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    КДК УАФ вимагає пояснень від 26 футболістів - На українських футболістів завели справу за участь в іграх за збірні так званих «ДНР» та «ЛНР»
    КДК УАФ вимагає пояснень від 26 футболістів
    Фото sputnik

    У вітчизняній асоціації футболу вимагають пояснень від гравців

    Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу за заявою Комітету з етики та чесної гри та Служби безпеки відкрив провадження щодо можливого завдання шкоди іміджу українського футболу. У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності СБУ отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої «ДНР» брали участь у товариському матчі проти збірної так званої «Республіки Абхазія» 25 вересня 2020 року на стадіоні «Динамо» в Сухумі, Грузія.

    Відповідно до чинної процедури КДК УАФ пропонує футболістам надати письмові пояснення щодо участі у згаданому матч.

    Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8—12 грудня 2020 року в Сухумі в турнірі брала участь команда «Схід-вугілля» з так званої «ЛНР».

    Прізвища футболістів вказані на сайті УАФ.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу
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