ФІФА заборонила англійському захисникові грати за збірну України

Макс Кілман навіть якщо отримає українське громадянство, за збірну Андрія Шевченка не гратиме

Захисник «Вулвергемптона» Макс Кілман не зможе виступати за збірну України. Навіть попри те, що за інформацію ЗМІ він уже консультувався з приводу отримання українського громадянства.

Як розповів журналіст Ігор Циганик на YouTube-канал, Міжнародна федерація футбольних асоціацій відповіла на запит української сторони листом, в якому визнала, що вісім офіційних матчів за збірну Англії з футзалу не дозволяють футболістові грати за національну команду України. При цьому Кілман як і раніше може спробувати пробитися в англійську збірну.

«Думаю, що історія з Максом Кілманом вже закрита. І сумніваюся, що ми побачимо його в синьо-жовтій футболці», – сказав Циганик.

Макс народився і виріс в Лондоні. Його мати родом з Києва. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 15 матчів в англійській Прем'єр-лізі.

Збірна України стартувала у відборі чемпіонату світу з трьох нічииїх. Команда Андрія Шевченка з однаковим результатом 1:1 розділила очки з Францією, Фінляндією та Казахстаном.