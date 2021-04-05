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    Зірку світового футболу Ібрагімовіча звинуватили в убивстві

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    Златан Ібрагімович порівнює себе з левом - Зірку світового футболу Ібрагімовіча звинуватили в убивстві
    Златан Ібрагімович порівнює себе з левом
    Фото з відкритих джерел

    Шведський нападник «Мілана» застрелив лева на полюванні в Південній Африці

    Нападник італійського «Мілана» та збірної Швеції Златан Ібрагімовіч став учасником убивства лева. За інформацією шведської газети Expressen, в 2011-му році футболіст застрелив лева на полюванні, а потім імпортував трофеї з вбитої тварини на батьківщину в Мальме. Джерело повідомляє, що перед убивством лев провів в ув'язненні в клітці один рік.

    Леви знаходяться в уразливому становищі в світі згідно з Червоною книгою. Однак в Південній Африці вбивство левів, розведених в неволі, легально.

    606b5606ab2a2_01.Златан набив на спину тату лева. Фото з відкритих джерел

    Варто відзначити, що сам Златан протягом багатьох років порівнює себе з левом і має на спині величезне татуювання з твариною.

    Златан і його представники ще не коментували ситуацію.

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    Теги: Златан Ібраґімовіч
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