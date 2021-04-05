Зірку світового футболу Ібрагімовіча звинуватили в убивстві

Шведський нападник «Мілана» застрелив лева на полюванні в Південній Африці

Нападник італійського «Мілана» та збірної Швеції Златан Ібрагімовіч став учасником убивства лева. За інформацією шведської газети Expressen, в 2011-му році футболіст застрелив лева на полюванні, а потім імпортував трофеї з вбитої тварини на батьківщину в Мальме. Джерело повідомляє, що перед убивством лев провів в ув'язненні в клітці один рік.

Леви знаходяться в уразливому становищі в світі згідно з Червоною книгою. Однак в Південній Африці вбивство левів, розведених в неволі, легально.

Златан набив на спину тату лева. Фото з відкритих джерел

Варто відзначити, що сам Златан протягом багатьох років порівнює себе з левом і має на спині величезне татуювання з твариною.

Златан і його представники ще не коментували ситуацію.