Гулліт та наречена Буффона проведуть церемонію вручення нагород ФІФА



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Головний трофей The Best FIFA Football Awards ФІФА

Захід відбудеться 23 вересня в міланському театрі Ла Скала

ФІФА назвала ведучих церемонії вручення щорічних нагород, яка відбудеться 23 вересня в міланському театрі Ла Скала. Це чемпіон Європи 1988 року Рууд Гулліт та італійська телеведуча Іларія Д'Аміко, яка є нареченою легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона.

На церемонії назвуть найкращих гравця, тренера та воротаря року. Також визначать найкращий гол року та назвуть символічну збірну.