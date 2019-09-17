Гулліт та наречена Буффона проведуть церемонію вручення нагород ФІФА
Головний трофей The Best FIFA Football Awards
ФІФА
Захід відбудеться 23 вересня в міланському театрі Ла Скала
ФІФА назвала ведучих церемонії вручення щорічних нагород, яка відбудеться 23 вересня в міланському театрі Ла Скала. Це чемпіон Європи 1988 року Рууд Гулліт та італійська телеведуча Іларія Д'Аміко, яка є нареченою легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона.
На церемонії назвуть найкращих гравця, тренера та воротаря року. Також визначать найкращий гол року та назвуть символічну збірну.
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