«Зеніт» дозаявив колишнього ув'язненого



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Алєксандр Кокорін Чемпіонат

Пітерці додали до заявки на російський чемпіонат звільненого з ув'язнення Кокоріна

Пітерський «Зеніт» додав до заявки на російський чемпіонат щойно звільненого з колонії нападника Алєксандра Кокоріна.

Кокоріна та півзахисника «Краснодара» Павла Мамаєва звільнили 17 вересня з колонії, де вони відбували покарання, інформує «Чемпіонат».

Футболістів засудили за дві бійки, які вони вчинили в Москві восени минулого року. Одним з потерпілих по справів виявився урядовець.

Кокорін та Мамаєв мали відсидіти в колонії 1 рік і 6 місяців та 1 рік і 5 місяців відповідно. Однак їх випустили за умовно-достроковим звільненням.