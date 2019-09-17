  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Зеніт» дозаявив колишнього ув'язненого

    • Розсилка
    Алєксандр Кокорін - «Зеніт» дозаявив колишнього ув'язненого
    Алєксандр Кокорін
    Чемпіонат

    Пітерці додали до заявки на російський чемпіонат звільненого з ув'язнення Кокоріна

    Пітерський «Зеніт» додав до заявки на російський чемпіонат щойно звільненого з колонії нападника Алєксандра Кокоріна.

    Кокоріна та півзахисника «Краснодара» Павла Мамаєва звільнили 17 вересня з колонії, де вони відбували покарання, інформує «Чемпіонат».

    Футболістів засудили за дві бійки, які вони вчинили в Москві восени минулого року. Одним з потерпілих по справів виявився урядовець.

    Читайте також: CAS скоротив дискваліфікацію Неймара, який в соцмережах образив суддів

    Кокорін та Мамаєв мали відсидіти в колонії 1 рік і 6 місяців та 1 рік і 5 місяців відповідно. Однак їх випустили за умовно-достроковим звільненням.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Зеніт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ