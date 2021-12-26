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    Зінченко з «Манчестер Сіті» з рекордом переміг «Лестер»

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    Городяни легко довели свою перевагу - Зінченко з «Манчестер Сіті» з рекордом переміг «Лестер»
    Городяни легко довели свою перевагу
    фото з відкритих джерел

    В грі 19-го туру чемпіонату Англії забили найбільшу кількість м’ячів у сезоні

    Видовищний матч провели в 19-му турі чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» та «Лестер». Глядачі побачили одразу дев’ять голів – 6:3 на користь команди Хосепа Гвардіоли. Вінгер української збірної Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

    Гра виявилася доволі непростою для господарів. Вони повели в рахунку – 4:0 ще до перерви, проте «лиси» дуже швидко відіграли три м’ячі. Але городяни знайшли в собі резерви завершити гру перемогою.

    «Манчестер Сіті» лідирує в чемпіонаті Англії. У цьому матчі було забито найбільшу кількість голів у чемпіонаті Англії поточного сезону.

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    Теги: Манчестер плавання Олександр Зінченко
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    Зінченко з «Манчестер Сіті» з рекордом переміг «Лестер»