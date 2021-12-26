Зінченко з «Манчестер Сіті» з рекордом переміг «Лестер»

В грі 19-го туру чемпіонату Англії забили найбільшу кількість м’ячів у сезоні

Видовищний матч провели в 19-му турі чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» та «Лестер». Глядачі побачили одразу дев’ять голів – 6:3 на користь команди Хосепа Гвардіоли. Вінгер української збірної Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

Гра виявилася доволі непростою для господарів. Вони повели в рахунку – 4:0 ще до перерви, проте «лиси» дуже швидко відіграли три м’ячі. Але городяни знайшли в собі резерви завершити гру перемогою.

«Манчестер Сіті» лідирує в чемпіонаті Англії. У цьому матчі було забито найбільшу кількість голів у чемпіонаті Англії поточного сезону.