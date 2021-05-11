Гвардіола обійшов Лобановського і наздоганяє Луческу

Тренер «Манчестер Сіті» йде третім за кількістю завойованих трофеїв

Перемога з «Манчестер Сіті» в чемпіонаті Англії стала для тренера Хосепа Гвардіоли 31-ю в турнірах різного ґатунку. 10 з них іспанський тренер завоював разом з англійським клубом.

За кількістю трофеїв він поступається тільки тренеру київського «Динамо» Мірчі Луческу (33) і легенді «Манчестер Юнайтед» серу Алексу Фергюсону (49). Четвертий у рейтингу йде Валерій Лобановський, який за 42 роки кар’єри виграв 29 трофеїв.

Капітан збірної України Олександр Зінченко в складі команди Хосепа Гвардіоли втретє виграв Прем'єр-лігу.

Загалом українець здобув з командою дев’ять трофеїв. В його колекції чотири Кубка ліги, один Кубок Англії, два Суперкубка Англії і три перемоги в чемпіонаті. У нього є змога виграти десятий: 29 травня «Манчестер Сіті зустрінеться в фіналі Ліги чемпіонів з «Челсі».

Рекордсменом за трофеями в його віці є 24-річний півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман, у якого в колекції 21 трофей.