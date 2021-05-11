  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Гвардіола обійшов Лобановського і наздоганяє Луческу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хосеп Гвардіола виграв черговий трофей - Гвардіола обійшов Лобановського і наздоганяє Луческу
    Хосеп Гвардіола виграв черговий трофей
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Манчестер Сіті» йде третім за кількістю завойованих трофеїв

    Перемога з «Манчестер Сіті» в чемпіонаті Англії стала для тренера Хосепа Гвардіоли 31-ю в турнірах різного ґатунку. 10 з них іспанський тренер завоював разом з англійським клубом.

    За кількістю трофеїв він поступається тільки тренеру київського «Динамо» Мірчі Луческу (33) і легенді «Манчестер Юнайтед» серу Алексу Фергюсону (49). Четвертий у рейтингу йде Валерій Лобановський, який за 42 роки кар’єри виграв 29 трофеїв.

    Капітан збірної України Олександр Зінченко в складі команди Хосепа Гвардіоли втретє виграв Прем'єр-лігу.

    Загалом українець здобув з командою дев’ять трофеїв. В його колекції чотири Кубка ліги, один Кубок Англії, два Суперкубка Англії і три перемоги в чемпіонаті. У нього є змога виграти десятий: 29 травня «Манчестер Сіті зустрінеться в фіналі Ліги чемпіонів з «Челсі».

    Рекордсменом за трофеями в його віці є 24-річний півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман, у якого в колекції 21 трофей.

    Читайте також:

      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Мірча Луческу Хосеп Ґвардіола Валерій Лобановський
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies