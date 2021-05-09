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    Гравець «Баварії» встановив унікальне досягнення: виграв 21 трофей в 24 роки

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    Кінгслі Коман збирає трофеї, наче гриби - Гравець «Баварії» встановив унікальне досягнення: виграв 21 трофей в 24 роки
    Кінгслі Коман збирає трофеї, наче гриби
    Фото з відкритих джерел

    Кінгслі Коман десять разів ставав чемпіоном – у Франції, Італії та Німеччині

    Неймовірної вершини досяг півзахисник мюнхенської «Баварії» Кінгслі Коман. Мюнхенці вчора вдев’яте поспіль стали чемпіонами Німеччини і повторили рекорд «Ювентуса». Разом з командою святкував перемогу й 24-річний гравець Кінгслі Коман. Він завершив із золотою медаллю 10-й сезон поспіль. У сезонах-2012/13 і 2013/14 він ставав чемпіоном Франції у складі «ПСЖ», потім два роки перемагав в Серії А з «Ювентусом. Починаючи з сезону-2015/16, Коман незмінно стає чемпіоном Німеччини у складі «Баварії».

    Усього за 24 роки кар'єри Кінгслі виграв 21 трофей.

    У минулому сезоні Коман взяв з «Баварією» Лігу чемпіонів, а в фіналі був визнаний найкращим гравцем.

    В «Ювентусі» Коман виграв Серію А, а також Кубок і Суперкубок Італії. У «ПСЖ» француз двічі виграв чемпіонат, виграв Суперкубок Франції і Кубок ліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Кінґслі Коман
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