Гравець «Баварії» встановив унікальне досягнення: виграв 21 трофей в 24 роки

Неймовірної вершини досяг півзахисник мюнхенської «Баварії» Кінгслі Коман. Мюнхенці вчора вдев’яте поспіль стали чемпіонами Німеччини і повторили рекорд «Ювентуса». Разом з командою святкував перемогу й 24-річний гравець Кінгслі Коман. Він завершив із золотою медаллю 10-й сезон поспіль. У сезонах-2012/13 і 2013/14 він ставав чемпіоном Франції у складі «ПСЖ», потім два роки перемагав в Серії А з «Ювентусом. Починаючи з сезону-2015/16, Коман незмінно стає чемпіоном Німеччини у складі «Баварії».

Усього за 24 роки кар'єри Кінгслі виграв 21 трофей.

Kingsley Coman has won the league title in every season of his senior career:



2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21



He's just 24 years old. pic.twitter.com/KcDWeAM63X