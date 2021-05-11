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    Де дивитися фіналу Кубку України «Динамо» – «Зоря»

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    Кияни жодного разу не поступилися луганцям о розіграшах Кубку - Де дивитися фіналу Кубку України «Динамо» – «Зоря»
    Кияни жодного разу не поступилися луганцям о розіграшах Кубку
    Фото з відкритих джерел

    13 травня в Тернополі вітчизняні команди розіграють останній трофей сезону

    Київське «Динамо» близьке до того, щоб зібрати всі трофеї сезону. До Суперкубку і чемпіонських медалей воно має змогу виграти ще й Кубок. Для цього 13 травня в Тернополі треба перемогти луганську «Зорю».

    У кубкових змаганнях суперники зустрічалися тричі, і завжди перемагали кияни – 2:0 в 2008-му, 2:1 і 2:0 в 2015-му і 5:2 в додатковий час в 2016-му).

    «Динамо» є чинним володарем призу. Загалом кияни 17 разів грали в фіналах і в 12 випадках завойовували почесний трофей (у «Шахтаря» — 13 перемог в турнірі).

    «Зоря» у фіналі грала одного разу і поступилася «Шахтарю» - 0:2. Наразі мотивація у них велика. У разі перемоги вони напряму пройдуть до групового етапу Ліги Європи.

    Букмекери надають перевагу «Динамо». Ставки на виграш киян в основний час приймають з коефіцієнтом 1,72, на нічию — 3,80, на перемогу луганчан — 4,80.

    Фінальну гру Кубку України покажуть «UA: Перший» і «Футбол 1». Початок – о 19:00.

    Через коронавірусні обмеження зустріч у Тернополі зможуть відвідати лише 3 тисячі вболівальників.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Зоря»
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