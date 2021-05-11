«Динамо» запропонувало Луческу новий контракт. Тренер думає

Термін дії нинішньої угоди з румунським наставником спливає за рік

Київське «Динамо» хоче продовжити контракт з Мірчею Луческу. Угода з головним тренером діятиме ще рік, проте в клубі задоволені роботою румунського спеціаліста і хочуть закріпити відносини новим документом. Про це повідомив у авторській програмі журналіст Ігор Циганик.

Як відповів на пропозицію тренер не повідомляється.

Під керівництвом 75-річного фахівця кияни в поточному сезоні виграли чемпіонат України та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У фіналі Кубка України 13 травня «Динамо» зіграє проти «Зорі».

Крім того, кияни другий рік поспіль зіграють в груповому турнірі Ліги чемпіонів. За участь у ній «Динамо» щонайменше отримає близько двох мільярдів гривень. На це в контракті з Мірчею Луческу відведений окремий пункт. Подейкують, що за кожен вихід до групового турніру тренер отримав дуже солідний бонус.

По завершені поточної єврокубкової кампанії Луческу заявив, що в наступному розіграші Ліги чемпіонів вболівальники не впізнають свою команду.