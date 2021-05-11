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    «Динамо» запропонувало Луческу новий контракт. Тренер думає

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    Мірча Луческу отримав нову пропозицію від&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» запропонувало Луческу новий контракт. Тренер думає
    Мірча Луческу отримав нову пропозицію від «Динамо»
    Фото: dynamo.kiev.ua

    Термін дії нинішньої угоди з румунським наставником спливає за рік

    Київське «Динамо» хоче продовжити контракт з Мірчею Луческу. Угода з головним тренером діятиме ще рік, проте в клубі задоволені роботою румунського спеціаліста і хочуть закріпити відносини новим документом. Про це повідомив у авторській програмі журналіст Ігор Циганик.

    Як відповів на пропозицію тренер не повідомляється.

    Під керівництвом 75-річного фахівця кияни в поточному сезоні виграли чемпіонат України та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У фіналі Кубка України 13 травня «Динамо» зіграє проти «Зорі».

    Крім того, кияни другий рік поспіль зіграють в груповому турнірі Ліги чемпіонів. За участь у ній «Динамо» щонайменше отримає близько двох мільярдів гривень. На це в контракті з Мірчею Луческу відведений окремий пункт. Подейкують, що за кожен вихід до групового турніру тренер отримав дуже солідний бонус.

    По завершені поточної єврокубкової кампанії Луческу заявив, що в наступному розіграші Ліги чемпіонів вболівальники не впізнають свою команду.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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