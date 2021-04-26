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    Збірна України втратила третього футболіста перед чемпіонатом Європи

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    Валерій Бондар пропустить Євро-2020 - Збірна України втратила третього футболіста перед чемпіонатом Європи
    Валерій Бондар пропустить Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар зазнав травми і пропустить мінімум півроку

    Головний тренер національної команди Андрій Шевченко не дорахується вже трьої футболістів, які 15 травня розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. Всі – представники «Шахтаря». Спочатку в кінці березня зазнав травми півзахисник Євген Коноплянка, згодом розірвав хрестоподібні зв’язки Жуніор Мораєс, і ось в останньому турі проти «Олександрії» (0:2) бокову зв'язку лівого колінного суглоба розірвав і захисник Валерій Бондар.

    «У матчі з «Олександрією» Валерій зазнав досить серйозної травми – розрив бокової зв'язки колінного суглоба, – сказав директор департаменту медицини ФК «Шахтар» Дмитро Скибинський. – Наразі ухвалено рішення щодо консервативного лікування. Орієнтовний термін відновлення гравця в цьому випадку – близько трьох місяців.

    Поточного сезону Бондар провів 11 матчів у Прем'єр-лізі, 1 – у Кубку України і 6 – у Лізі чемпіонів.

    Валерій є чемпіоном світу серед молодіжних команд 2019 року і встиг дебютувати за національну збірну.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Валерій Бондар
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