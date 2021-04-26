Збірна України втратила третього футболіста перед чемпіонатом Європи

Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар зазнав травми і пропустить мінімум півроку

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко не дорахується вже трьої футболістів, які 15 травня розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. Всі – представники «Шахтаря». Спочатку в кінці березня зазнав травми півзахисник Євген Коноплянка, згодом розірвав хрестоподібні зв’язки Жуніор Мораєс, і ось в останньому турі проти «Олександрії» (0:2) бокову зв'язку лівого колінного суглоба розірвав і захисник Валерій Бондар.

«У матчі з «Олександрією» Валерій зазнав досить серйозної травми – розрив бокової зв'язки колінного суглоба, – сказав директор департаменту медицини ФК «Шахтар» Дмитро Скибинський. – Наразі ухвалено рішення щодо консервативного лікування. Орієнтовний термін відновлення гравця в цьому випадку – близько трьох місяців.

Поточного сезону Бондар провів 11 матчів у Прем'єр-лізі, 1 – у Кубку України і 6 – у Лізі чемпіонів.

Валерій є чемпіоном світу серед молодіжних команд 2019 року і встиг дебютувати за національну збірну.