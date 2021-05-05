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    Зінченко розплакався після виходу «Манчестер Сіті» в фінал Ліги чемпіонів

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    Олександр Зінченко провів блискучий матч - Зінченко розплакався після виходу «Манчестер Сіті» в фінал Ліги чемпіонів
    Олександр Зінченко провів блискучий матч
    Фото з відкритих джерел

    Олександр став першим українцем за останні вісім років, хто побореться за трофей турніру

    Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не втримав емоції і розплакався прямо на футбольному полі після перемоги його команди над «Парі Сен-Жермен» (2:0) і виходу англійського клубу в фінал Ліги чемпіонів. Українець був одним з найкращих на полі, організував гол і надійно зіграв у захисті.

    Українець не стримував емоцій після фінального свистка
    Українець не стримував емоцій після фінального свистка

    «Ще один крок», – написав у соцмережах Зінченко, нагадуючи, що для перемоги в турнірі його команді залишилося виграти один матч – 29 травня в Стамбулі.

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    Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

    Інший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться 5 травня в грі між «Челсі» та «Реалом».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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