Лікаря посадили за грати за смерть футболіста збірної Італії через хибний діагноз

Консультант «Фіорентини» не провів достатньо тестів і не виявив хворобу в захисника Асторі

Колишній спортивний консультант «Фіорентини» і директор центру спортивної медицини у Флоренції Джорджіо Галанті засуджений до одного року ув'язнення за причетність до смерті екс-захисника і капітана команди Давида Асторі. За інформацією gazzetta.it, професор Галанті проходив підозрюваним у справі. У липні 2017 року він підписав сертифікат придатності футболіста для занять професійним спортом.

Експерти визнали сертифікат фальсифікованим. Асторі не пройшов усіх необхідних медичних тестів, які фіксують роботу серця.

Асторі помер в березні 2018 року в готельному номері перед матчем чемпіонату Італії з «Удінезе». Уві сні у нього зупинилося серце. Футболіст страждав брадиаритмією (серцебиття нижче 60 ударів на хвилину).

Захисник провів більше трьохсот матчів на високому рівні, зі збірною Італії став бронзовим призером Кубку конфедерацій.