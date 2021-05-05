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    Лікаря посадили за грати за смерть футболіста збірної Італії через хибний діагноз

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    Давиде Асторі помер уві сні - Лікаря посадили за грати за смерть футболіста збірної Італії через хибний діагноз
    Давиде Асторі помер уві сні
    Фото з відкритих джерел

    Консультант «Фіорентини» не провів достатньо тестів і не виявив хворобу в захисника Асторі

    Колишній спортивний консультант «Фіорентини» і директор центру спортивної медицини у Флоренції Джорджіо Галанті засуджений до одного року ув'язнення за причетність до смерті екс-захисника і капітана команди Давида Асторі. За інформацією gazzetta.it, професор Галанті проходив підозрюваним у справі. У липні 2017 року він підписав сертифікат придатності футболіста для занять професійним спортом.

    Експерти визнали сертифікат фальсифікованим. Асторі не пройшов усіх необхідних медичних тестів, які фіксують роботу серця.

    Асторі помер в березні 2018 року в готельному номері перед матчем чемпіонату Італії з «Удінезе». Уві сні у нього зупинилося серце. Футболіст страждав брадиаритмією (серцебиття нижче 60 ударів на хвилину).

    Захисник провів більше трьохсот матчів на високому рівні, зі збірною Італії став бронзовим призером Кубку конфедерацій.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Фіорентина»
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