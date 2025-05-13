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Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
фото: УАФ

Віталій Миколенко забив гол у ворота «Фулгема»

Минулого ігрового вік-енду на поле у складах своїх клубів виходило дев’ятеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 10 травня в межах 36-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч, жовта картка) здолав у гостях «Іпсвіч» (1:0), «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, гол) у Лондоні розібрався з «Фулгемом» (3:1), а «Борнмут» Іллі Забарного (замінений на 88-й хвилині, жовта картка) удома поступився «Астон Віллі» (0:1).

У 35-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 66-й хвилині) на своєму стадіоні програла «Вільярреалу» (0:1).

У 33-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) на рідному «Да Луж» розписала мирову в міському дербі зі «Спортингом» (1:1).

У неділю, 11 травня в МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) програв у гостях «Цинцинатті» (1:2).

В АПЛ «Арсенал» Олександра Зінченка (вийшов на заміну на 88-й хвилині) зіграв унічию на полі чинного чемпіона, «Ліверпуля» (2:2).

У заключному турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 86-й хвилині, жовта картка) переміг на чужому стадіоні «Панатінаїкос» (1:0).

Зрештою, у понеділок, 12 травня у 36-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 86-й хвилині) поступилася в Бергамо місцевій «Аталанті» (1:2).

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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