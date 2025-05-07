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Президент ФІФА заявив, що «весь футбольний світ чекає на повернення Росії»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Президент ФІФА заявив, що «весь футбольний світ чекає на повернення Росії»
Трамп зізнався, що не знав про неучасть Росії у міжнародних турнірах з футболу
фото: Reuters

Росія відсторонена від міжнародних турнірів рішеннями ФІФА та УЄФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив надію на швидке повернення Росії на міжнародну футбольну арену. Про це повідомляє «Главком».

«Весь футбольний світ хоче, щоб Росія повернулася. Це дозволить молодим російським футболістам грати на міжнародній арені. Мрію, щоб усі країни були частиною ФІФА і змагалися», – сказав Інфантіно.

Під час зустрічі з президентом ФІФА Трамп зізнався, що не знав про неучасть Росії у міжнародних турнірах з футболу. Президент США наголосив, що повернення країни-агресора у міжнародний футбол стане добрим стимулом для встановлення миру.

Росія відсторонена від міжнародних турнірів рішеннями ФІФА та УЄФА від початку російського повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Теги: Дональд Трамп Джанні Інфантіно НОВИНИ ФУТБОЛУ

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