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Гол Довбика приніс «Ромі» перемогу в матчі Серії А

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гол Довбика приніс «Ромі» перемогу в матчі Серії А
Довбик вийшов у стартовому складі й на 45+5-й хвилині забив м’яч, який став єдиним у матчі

У 35-му турі італійської Серії А «Рома» приймала «Фіорентину»

Нападник римської «Роми» та збірної України з футболу Артем Довбик відзначився переможним голом у поєдинку Серії А. Про це повідомляє «Главком».

У 35-му турі італійської Серії А «Рома» приймала «Фіорентину».

Наш футболіст вийшов у стартовому складі й на 45+5-й хвилині забив м’яч, який став єдиним у матчі та переможним для господарів. Наразі це 12-й гол українця в чемпіонаті та 17-й – у всіх турнірах за «Рому». Довбика замінили на 77-й хвилині.

Набравши 63 очки, «Вовки» піднялися на четверту сходинку турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Нагадаємо, Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: Артем Довбик Серія А ФК Рома НОВИНИ ФУТБОЛУ

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