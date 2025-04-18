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Євро-2025 (U-19) із футзалу: стала відома дата жеребкування фінального турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Євро-2025 (U-19) із футзалу: стала відома дата жеребкування фінального турніру
Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах юнацького Євро

Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені»

Юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Раніше в межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0).

Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Окрім збірної України, у фінальний турнір вийшли Молдова (господар), Іспанія, Італія, Португалія, Чехія, Словенія та Туреччина. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Жеребкування заплановано на 15 травня. Початок церемонії в Chișinău City Hall – о 21:00 за київським часом. Буде сформовано два квартети, по дві найкращі збірні з яких вийдуть до півфіналу. Про процедуру жеребкування УЄФА повідомить згодом. 

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків пройшов 2019 року в Ризі, другий розіграш відбувся 2022-го в Хаені (спочатку планувався на 2021 рік, але його було перенесено через пандемію COVID-19), третій – 2023-го в Поречі. Чемпіонами ставали команди Іспанії (2019, 2022) та Португалії (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах. У 2019-му підопічні Віталія Одегова посіли третє місце у групі, а у 2022-му зупинилися в півфіналі. У 2023-му команда Ігоря Москвичова також дісталася півфінальної стадії.

Нагадаємо, збірна України з футзалу перемогою завершила свій шлях в основному раунді відбору Євро-2026

Перемігши в п'ятому матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу команду Кіпру (11:1), збірна України достроково оформила путівку до фінального турніру, що проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги та литовського Каунаса.

У заключному поєдинку групи 1, який уже не мав для підопічних Олександра Косенка турнірного значення, українці приймали Румунію.

Зустріч розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час атак країни-терориста.

Перший тайм проходив у рівній боротьбі, голкіпери обох команд здійснювали сейви. На 15-й хвилині Маня вивів румунів уперед, та невдовзі Абакшин здорово завершив комбінацію нашої збірної, зрівнявши рахунок.

По перерві влучний удар Шведа вивів українців уперед. Поступово румуни набрали п’ять фолів, що змушувало їх грати обережніше. На 31-й хвилині після блискавичної контратаки третій гол синьо-жовтих оформив Семенченко.

У підсумку наші хлопці перемогли з рахунком 3:1, здобувши шість звитяг у шести матчах.

Україна – Румунія – 3:1 (1:1)

Голи: Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) – Маня (15).

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні, і по дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу. 

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія й Литва в ролі господарів, переможці 10 груп основного раунду відбору, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Основний раунд завершиться 16 квітня. Жеребкування стикових матчів відбудеться 21 травня, а самі поєдинки – із 15-го до 24 вересня. 

Теги: футзал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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