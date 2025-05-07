«Динамо» – «Шахтар». Як купити квитки на фінал Кубка України з футболу

Кількість квитків обмежена й надходитиме у продаж частинами

7 травня розпочинається продаж квитків на фінальний матч розіграшу VBET Кубку України сезону-2024/2025 між командами «Шахтар» та «Динамо», який відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир (початок зустрічі – о 18:30). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100%, оскільки кількість глядачів на масовому заході обмежується кількістю доступних бомбосховищ поблизу арени. Тому кількість квитків обмежена й надходитиме у продаж частинами.

Квитки можна придбати за відповідним посиланням.

Умови продажу:

одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;

попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та вказати свої дані;

уболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце;

квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників;

квитки не підлягають обміну або поверненню;

квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон.

Під час входу на стадіон кожному вболівальнику надягатимуть браслет на руку. У разі повітряної тривоги матч буде призупинено, а всі глядачі повинні будуть перейти в укриття. Після завершення тривоги вболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет стюардам.

У разі перенесення матчу на наступний день уболівальники повинні зберегти як квиток, так і браслет, якщо планують відвідати поєдинок.

Нагадаємо, дирекція з проведення Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ).

Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30.

Центральний стадіон у Житомирі уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України, який загалом є 32-м в історії.

До цього подібні поєдинки проходили в дев'яти містах України: Києві (НСК «Олімпійський», 18 разів), Харкові (стадіон «Металіст», 5), Дніпрі (стадіон «Дніпро-Арена», 2), Сумах (стадіон «Ювілейний»), Полтаві (стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського), Львові (стадіон «Арена Львів»), Запоріжжі (стадіон «Славутич-Арена»), Тернополі (Міський стадіон ім. Романа Шухевича) та Рівному (стадіон «Авангард»).

Кубок України-2024/2025. Фінал

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ). Житомир. Центральний стадіон. 18:30

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року.

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.