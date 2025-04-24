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Суркіс був помічений у Монако за кермом розкішного авто (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суркіс був помічений у Монако за кермом розкішного авто (відео)
Президент «Динамо» приїхав на шикарному Mercedes

Відео з Ігорем Суркісом набирає популярності у TikTok

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс був помічений в Монако, коли він виходив зі свого розкішного автомобіля Mercedes. Про це повідомляє «Главком».

Відео з Ігорем Суркісом набирає популярності у TikTok. 

Президент «Динамо» приїхав на шикарному Mercedes білого кольору, його вже зустрічав швейцар. Суркіс забрав свої речі та залишив авто.

Нагадаємо, дочка президента «Динамо» Яна Суркіс у своєму Instagram поділилася відео на якому він та його онук Олександр бавляться з футбольним м'ячем.

«Ну ви зрозуміли», – підписала відео імпровізованого тренування маленького Сашка Яна Суркіс.

Батьком Олександра є гравець «Динамо» Крістіан Біловар.

Крістіан Біловар та Яна Суркіс одружилися у 2023 році. Наприкінці минулого року у них народився син Олександр.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року. 

Теги: Ігор Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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