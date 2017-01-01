Інформатор WADA Родченков хотів вчинити самогубство

За словами Родченкова, він виявився в безвихідному становищі

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков робив спробу накласти на себе руки. За словами Родченкова, він виявився в безвихідному становищі, так як після втечі в США за інформацію про допінг в Росії він розраховував отримати багато грошей. Про це він сам сказав в інтерв'ю телеканалу НТВ. Але західний замовник,



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Григорій Родченков

За словами Родченкова, він виявився в безвихідному становищі

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков робив спробу накласти на себе руки.

За словами Родченкова, він виявився в безвихідному становищі, так як після втечі в США за інформацію про допінг в Росії він розраховував отримати багато грошей. Про це він сам сказав в інтерв'ю телеканалу НТВ.

Але західний замовник, використавши його по максимуму, не став платити екс-главі Московської антидопінгової лабораторії. Мабуть, Родченков вже не раз пошкодував про свій намір продати російський спорт дорожче.

Саме на бездоказовому свідоцтві Родченкова WADA побудувала звинувачення на адресу Росії, і тепер незрозуміло, чи виступить російська команда на Олімпіаді-2018 - це стане зрозуміло 5-го грудня.

Нагадаємо, що віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен.