Іспанський нападник «Динамо» пропустить старт сезону



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Франові Солю в Україні наразі не щастить ФК «Динамо»

Фран Соль продовжує лікуватися

Стало відомо, що нападник команди київського «Динамо» Фран Соль точно пропустить матч за Суперкубок України проти «Шахтаря» і поєдинок першого туру Прем'єр-ліги проти «Карпат».

Раніше вже повідомлялося про те, що форвард «Динамо» Фран Соль повернувся зі зборів в Австрії з травмою. Йдеться про м'язове пошкодження.

Матч з «Шахтарем» відбудеться в неділю, 28 липня в Одесі, а виїзний поєдинок проти «Карпат» - в середу, 31 липня.

Соль перейшов у «Динамо» з нідерландського «Віллема ІІ» минулої зими, але практично всю весняну частину сезону пропустив через травму.