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    Іспанський нападник «Динамо» пропустить старт сезону

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    Франові Солю в Україні наразі не щастить - Іспанський нападник «Динамо» пропустить старт сезону
    Франові Солю в Україні наразі не щастить
    ФК «Динамо»

    Фран Соль продовжує лікуватися

    Стало відомо, що нападник команди київського «Динамо» Фран Соль точно пропустить матч за Суперкубок України проти «Шахтаря» і поєдинок першого туру Прем'єр-ліги проти «Карпат».

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    Раніше вже повідомлялося про те, що форвард «Динамо» Фран Соль повернувся зі зборів в Австрії з травмою. Йдеться про м'язове пошкодження.

    Матч з «Шахтарем» відбудеться в неділю, 28 липня в Одесі, а виїзний поєдинок проти «Карпат» - в середу, 31 липня.

    Соль перейшов у «Динамо» з нідерландського «Віллема ІІ» минулої зими, але практично всю весняну частину сезону пропустив через травму.

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