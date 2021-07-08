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    Матч Англія – Данія на Євро завершився грандіозним скандалом (фото)

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    Данці билися, наче леви - Матч Англія – Данія на Євро завершився грандіозним скандалом (фото)
    Данці билися, наче леви
    Фото з відкритих джерел

    На думку фахівців, пенальті, який приніс перемогу британцям, був призначений помилково

    Англія стала другим фіналістом Євро-2020. Напередодні вона взяла гору над Данією. Основний час завершився внічию – 1:1, а в додатковий час арбітр зустрічі Данні Маккелі призначив пенальті, якого не було. Йому навіть не допомогла система відеоперегляду. Стерлінг пірнув «щучкою», і ввів рефері в оману.

    «Приголомшлива гра, але я не впевнений, що ви хочете прислухатися до моєї думки. Я говорю так, як бачу, а не так, як є. Це точно не пенальті. Перемогла найкраща команда, Англія заслужила перемогу. Англія була фантастичною, але для мене це не пенальті. На такому рівні, в півфіналі Євро, я справді не розумію рішення рефері. І ще менше я не розумію того факту, що VAR не відмінив рішення судді», – прокоментував епізод з 11-метровим відомий тренер Жозе Моурінью.

    Не зрозуміло, де тут арбітр вгледів порушення правил гри
    Не зрозуміло, де тут арбітр вгледів порушення правил гри

    Примітно, що Гаррі Кейн не зумів реалізувати 11-метровий удар, однак вдало зіграв на добиванні і приніс команді перемогу.

    У фіналі 11 липня зустрінуться Англія і Італія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Матч Англія – Данія на Євро завершився грандіозним скандалом (фото)