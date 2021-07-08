Матч Англія – Данія на Євро завершився грандіозним скандалом (фото)

На думку фахівців, пенальті, який приніс перемогу британцям, був призначений помилково

Англія стала другим фіналістом Євро-2020. Напередодні вона взяла гору над Данією. Основний час завершився внічию – 1:1, а в додатковий час арбітр зустрічі Данні Маккелі призначив пенальті, якого не було. Йому навіть не допомогла система відеоперегляду. Стерлінг пірнув «щучкою», і ввів рефері в оману.

«Приголомшлива гра, але я не впевнений, що ви хочете прислухатися до моєї думки. Я говорю так, як бачу, а не так, як є. Це точно не пенальті. Перемогла найкраща команда, Англія заслужила перемогу. Англія була фантастичною, але для мене це не пенальті. На такому рівні, в півфіналі Євро, я справді не розумію рішення рефері. І ще менше я не розумію того факту, що VAR не відмінив рішення судді», – прокоментував епізод з 11-метровим відомий тренер Жозе Моурінью.

Не зрозуміло, де тут арбітр вгледів порушення правил гри

Примітно, що Гаррі Кейн не зумів реалізувати 11-метровий удар, однак вдало зіграв на добиванні і приніс команді перемогу.

У фіналі 11 липня зустрінуться Англія і Італія.