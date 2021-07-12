  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Італійці перші, хто виграв чемпіонат Європи з футболу і «Євробачення» в один рік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна Італії - чемпіон Європи - Італійці перші, хто виграв чемпіонат Європи з футболу і «Євробачення» в один рік
    Збірна Італії - чемпіон Європи
    Фото з відкритих джерел

    Раніше за «Скуадру адзурру» головний пісенний конкурс континенту виграла група Måneskin

    Італія стала першої країною, яка в один рік виграла чемпіонат Європи з футболу і пісенний конкурс «Євробачення».

    Уночі «Скуадра адзурра» перемогла Англію в фіналі Євро-2020. Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті Фортуна відвернулася від британців. Вони не реалізували три 11-метрових, тоді як італійці схибили лише двічі.

    У травні поточного року італійська група Måneskin стала переможцем пісенного конкурсу «Євробачення».

    УЄФА вже назвав лауреатів чемпіонату Європи. Найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду, а юною зіркою Євро визнано 18-річного іспанця Педрі.

    Збірна України завершила виступи на стадії 1/4 фіналу. Троє гравців нашої команди потрапили до символічної команди найгірших футболістів чемпіонату.

    Фінал Євро-2020 дивіться у фотографіях.

    Читайте також:

    Теги: Євробачення НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італійці перші, хто виграв чемпіонат Європи з футболу і «Євробачення» в один рік