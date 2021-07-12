Італійці перші, хто виграв чемпіонат Європи з футболу і «Євробачення» в один рік

Раніше за «Скуадру адзурру» головний пісенний конкурс континенту виграла група Måneskin

Італія стала першої країною, яка в один рік виграла чемпіонат Європи з футболу і пісенний конкурс «Євробачення».

Уночі «Скуадра адзурра» перемогла Англію в фіналі Євро-2020. Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті Фортуна відвернулася від британців. Вони не реалізували три 11-метрових, тоді як італійці схибили лише двічі.

У травні поточного року італійська група Måneskin стала переможцем пісенного конкурсу «Євробачення».

УЄФА вже назвав лауреатів чемпіонату Європи. Найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду, а юною зіркою Євро визнано 18-річного іспанця Педрі.

Збірна України завершила виступи на стадії 1/4 фіналу. Троє гравців нашої команди потрапили до символічної команди найгірших футболістів чемпіонату.

Фінал Євро-2020 дивіться у фотографіях.