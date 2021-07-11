Джокович іде на «Золотий шлем». Залишилися Олімпіада і US Open

Серб виграв третій мейджор у сезоні наздогнав Федерера й Надаля

Перша ракетка світу Новак Джокович взяв гору у фіналі Вімблдону над італійцем Маттео Берреттіні з рахунком 6:7, 6:4, 6:4, 6:3. Ця перемога наблизила Новака до «Золотому шлема». Для унікального досягнення йому залишилося перемогти на майбутній Олімпіаді в Токіо і на US Open.

Нікому з чоловіків раніше не вдавалося досягти такого результату. У жінок «Золотий шлем» зібрала лише німкеня Штеффі Граф в 1988 році.

Крім того, Джокович став лише п'ятим тенісистом в історії, у кого вийшло перемогти в перших трьох мейджорах календарного року.

Раніше це вдавалося зробити Джеку Кроуфорд в 1933-му, Дону Баджо - в 1938-м, Лью Хоуден - в 1956-м і двічі Роду Лейвера - в 1962-му і в 1969-му.

Крім то, перемога стала для нього шостої на Вімблдоні і 20-ю в кар’єрі. За цим показником він наздогнав Роджера Федерера і Рафаеля Надаля.