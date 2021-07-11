Шевченко готовий перейти на клубну роботу

Свої подальші плани він обговорить з керівництвом Української асоціації футболу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готовий змінити роботу в збірній і очолити якийсь з клубів. Про це наставник «синьо-жовтих» розповів в інтерв’ю Calciomercato.

«Я думаю над тим, щоб тренувати не збырну, а клубну команду. У збірній України я вже п’ять років. Це доволі довгий термін. Час обміркувати своє майбутнє, – сказав Андрій Шевченко. – Так, я хотів би стати клубним тренером і щодня працювати з футболістами».

Після чемпіонату Європи Андрій Шевченко розповів, що відзвітує перед Виконкомом УАФ про роботу, яку він провів у збірній разом з тренерським штабом.

Його контракт з Українською асоціацією футболу дійсний до кінця 2022 року. На цей момент припадає фініш фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.

Наразі збірна України у відборі до ЧС-2022 три гри звела внічию. Разом з нами у групі виступають збірні Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану. Напряму в фінальний етап виходить переможець групи. Команда, яка посість друге місце, виборюватиме це право в стикових матчах.