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    Шевченко готовий перейти на клубну роботу

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    Андрій Шевченко думає змінити збірну на клуб - Шевченко готовий перейти на клубну роботу
    Андрій Шевченко думає змінити збірну на клуб
    Фото з відкритих джерел

    Свої подальші плани він обговорить з керівництвом Української асоціації футболу

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готовий змінити роботу в збірній і очолити якийсь з клубів. Про це наставник «синьо-жовтих» розповів в інтерв’ю Calciomercato.

    «Я думаю над тим, щоб тренувати не збырну, а клубну команду. У збірній України я вже п’ять років. Це доволі довгий термін. Час обміркувати своє майбутнє, – сказав Андрій Шевченко. – Так, я хотів би стати клубним тренером і щодня працювати з футболістами».

    Після чемпіонату Європи Андрій Шевченко розповів, що відзвітує перед Виконкомом УАФ про роботу, яку він провів у збірній разом з тренерським штабом.

    Його контракт з Українською асоціацією футболу дійсний до кінця 2022 року. На цей момент припадає фініш фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.

    Наразі збірна України у відборі до ЧС-2022 три гри звела внічию. Разом з нами у групі виступають збірні Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану. Напряму в фінальний етап виходить переможець групи. Команда, яка посість друге місце, виборюватиме це право в стикових матчах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко готовий перейти на клубну роботу