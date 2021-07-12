Троє гравців збірної України потрапили до збірної найгірших футболістів Євро

При цьому Роман Яремчук увійшов до числа найкращих в складі команди Андрія Шевченка

WhoScored склав рейтинг найгірших футболістів чемпіонату Європи. До символічної збірної аналітичний портал включив трьох гравців збірної України.

Олександр Караваєв отримав середній рейтинг 6,31, Сергій Сидорчук – 6,26 і Роман Яремчук – 6,56.

Примітно, що з нашої команди до цієї збірної потрапили одразу троє футболістів – найбільше, ніж з решти національних команд.

Додамо, що в рейтинг потрапили гравці, які провели не менше чотирьох матчів на Євро. При цьому, за версією порталу, Роман Яремчук увійшов в топ-5 найкращих гравців збірної України на Євро-2020.

Переможцем чемпіонату Європи стала збірна Італії, яка у фіналі здолала англійців (фоторепортаж).