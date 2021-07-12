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    Троє гравців збірної України потрапили до збірної найгірших футболістів Євро

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    Роман Яремчук потрапив одразу в два рейтинги - Троє гравців збірної України потрапили до збірної найгірших футболістів Євро
    Роман Яремчук потрапив одразу в два рейтинги
    Фото з відкритих джерел

    При цьому Роман Яремчук увійшов до числа найкращих в складі команди Андрія Шевченка

    WhoScored склав рейтинг найгірших футболістів чемпіонату Європи. До символічної збірної аналітичний портал включив трьох гравців збірної України.

    Олександр Караваєв отримав середній рейтинг 6,31, Сергій Сидорчук – 6,26 і Роман Яремчук – 6,56.

    Примітно, що з нашої команди до цієї збірної потрапили одразу троє футболістів – найбільше, ніж з решти національних команд.

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    Додамо, що в рейтинг потрапили гравці, які провели не менше чотирьох матчів на Євро. При цьому, за версією порталу, Роман Яремчук увійшов в топ-5 найкращих гравців збірної України на Євро-2020.

    Переможцем чемпіонату Європи стала збірна Італії, яка у фіналі здолала англійців (фоторепортаж).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Троє гравців збірної України потрапили до збірної найгірших футболістів Євро