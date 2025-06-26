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Ярмоленко прокоментував заяви нового головного тренера «Шахтаря»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ярмоленко прокоментував заяви нового головного тренера «Шахтаря»
Ярмоленко: В «Шахтар» приходить новий головний тренер і перше, що він робить, – говорить про «Динамо»

Арда Туран після призначення у донецькому клубі заявив, що не хоче бачити «Динамо» чемпіоном

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко прокоментував призначення турецького фахівця Арди Турана новим головним тренером донецького Шахтаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран після призначення у донецькому клубі заявив, що не хоче бачити «Динамо» чемпіоном.

«Викликало тільки одну емоцію: ці слова говорять про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що в «Шахтар» приходить новий головний тренер і перше, що він робить, – говорить про «Динамо», – заявив Ярмоленко.

Київське Динамо стало чемпіоном України за підсумками сезону 2024/25 Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

18 червня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026, в якому взяв участь чинний володар Кубка України – донецький «Шахтар». 

Згідно з результатами жеребкування в разі подолання першого кваліфікаційного раунду гірники зіграють проти турецького «Бешикташу».

Перший поєдинок «Шахтар» проведе в гостях 24 липня. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Андрій Ярмоленко

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