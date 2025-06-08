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Іспанія – Португалія: де дивитися фінал Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Іспанія – Португалія: де дивитися фінал Ліги націй
Поєдинок Іспанія – Португалія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Гра Іспанія – Португалія відбудеться в Мюнхені на «Альянц Арені»

Збірні Іспанії та Португалії сьогодні, 8 червня, зіграють у фіналі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Іспанія – Португалія

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Гра Іспанія – Португалія відбудеться у Мюнхені на стадіоні «Альянц Арена». Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.

На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.

На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.

У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.

Ліга націй-2025. Півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.

Як повідомлялося, Іспанія вийшла у фінал Ліги націй після драматичної перемоги над Францією.

Збірна Іспанії здобула видовищну перемогу над Францією у півфіналі Ліги націй УЄФА 2024/25 з рахунком 5:4 та вийшла до вирішального матчу турніру.

Чинні чемпіони Європи та переможці попереднього розіграшу Ліги націй зберігають безпрограшну серію в офіційних матчах, яка триває з березня 2023 року.

Ліга націй. Півфінал

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс (22), Меріно (25), Ямаль (54 пен., 67), Педрі (55) – Мбаппе (59), Шеркі (79), Вівіан (84, а/г), Коло Муані (90+4)

Теги: Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

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