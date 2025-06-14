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Ексголкіпер «Динамо», «Шахтаря» та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ексголкіпер «Динамо», «Шахтаря» та збірної України оголосив про завершення кар'єри
Рибка чотири рази вигравав УПЛ, п’ять разів Кубок України
колаж: УФ

Рибка хоче працювати тренером воротарів

Ексворотар «Динамо», «Шахтаря», «Оболоні» та збірної України Олександр Рибка оголосив про завершення ігрової кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

«Я прийняв рішення про завершення ігрової кар’єри! Хочу працювати тренером воротарів», – заявив Рибка.

Він також зазначив, що у нього є тренерська ліцензія B.

Рибка протягом ігрової кар’єри виступав за «Динамо-3» (2004-2005), «Динамо-2» (2005-2006), «Динамо» (2006-2010, 2014-2017), «Оболонь» (2010-2011, 2023-2025), «Шахтар» (2011-2012), «Карабюкспор» (2017-2018), «Афьонспор» (2018-2019), «Сабаїл» (2019-2020), «Лієпаю» (2020-2021), «Металіст» (2021-2022, 2022-2023), «Болуспор» (2022), ПФК «Львів» (2023) та національну збірну України (2011-2015).

Чотири рази вигравав УПЛ, п’ять разів Кубок України, й по одному разу Суперкубок України та Кубок Латвії.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Цей турнір проходив у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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