Ексголкіпер «Динамо», «Шахтаря» та збірної України оголосив про завершення кар'єри
Рибка хоче працювати тренером воротарів
Ексворотар «Динамо», «Шахтаря», «Оболоні» та збірної України Олександр Рибка оголосив про завершення ігрової кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».
«Я прийняв рішення про завершення ігрової кар’єри! Хочу працювати тренером воротарів», – заявив Рибка.
Він також зазначив, що у нього є тренерська ліцензія B.
Рибка протягом ігрової кар’єри виступав за «Динамо-3» (2004-2005), «Динамо-2» (2005-2006), «Динамо» (2006-2010, 2014-2017), «Оболонь» (2010-2011, 2023-2025), «Шахтар» (2011-2012), «Карабюкспор» (2017-2018), «Афьонспор» (2018-2019), «Сабаїл» (2019-2020), «Лієпаю» (2020-2021), «Металіст» (2021-2022, 2022-2023), «Болуспор» (2022), ПФК «Львів» (2023) та національну збірну України (2011-2015).
Чотири рази вигравав УПЛ, п’ять разів Кубок України, й по одному разу Суперкубок України та Кубок Латвії.
Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield. Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.
Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.
Цей турнір проходив у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]