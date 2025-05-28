«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу
Доброволець Симороз спростовував заяви Алієва, який стверджував, що проходить службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади
Ексгравець київського «Динамо» та збірної України з футболу Олександр Алієв відповів добровольцю Олегу Симорозу.
Нагадаємо, що доброволець Олег Симороз, який втратив на війні ноги, спростував заяви Алієва, який стверджував, що проходить службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади.
«Я хочу сказати за те інтерв’ю, яке там дав один нібито воїн. Друже, я тобі чесно хочу сказати одне, я побачив, що ти інвалід, що ти без ніг. Я не хочу просувати це далі. Ти знаєш прекрасно, що я в 112-й бригаді, починав у 129-му батальйоні. І ти знаєш прекрасно підрозділ «Привид». Якщо ти служив у 129-му батальйоні, то ти знаєш прекрасно, як до нас ставилися і що ми робили. Розумієш? Я розумію, що це в тебе був піар-хід, ти хотів попіаритися, хочеш попіаритися. Але я тобі одного можу побажати – здоров’я. І найголовніше мирного неба всім нам над головою. Так що бажаю тобі добра і всього найкращого», – сказав Алієв.
Нагадаємо, Симороз розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій».
«В перші дні повномасштабного вторгнення Алієв повідомив, що він добровольцем пішов до лав територіальної оборони Києва. Патрулював вулиці Оболоні й не брав участі в бойових діях. Але це не завадило йому в обхід бригади, напряму через командування Сил територіальної оборони отримати статус УБД… І от зараз Алієв вирішив крінжувати далі, в інтерв’ю Славі Дьоміну він заявив, що служить в 129-му батальйоні 112-ї бригади й він є військовослужбовцем. Мушу спростувати цю наглу брехню. Оскільки, я знаю цей батальйон нашої бригади, це героїчні хлопці, які в боях здобули собі імʼя, у них багато загиблих і я не буду спокійно дивитися як цей алкаш намагається спаплюжити їх імʼя», – наголосив Симороз.
Він стверджує, що Олександр Алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129-му батальйоні 112-ї бригади, як власне і в інших регулярних підрозділах бригади.
«Він тусувався у ДФТГ № 35, яке підпорядковане нашій бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців Збройних Сил України на відміну від наших регулярних батальйонів, власне як військові 129-го батальйону. Я думаю не треба пояснювати чим бойова бригада відрізняється від ДФТГ у 2025 році. Командування цього ДФТГ дозволило Алієву спокійно грати в футбольчик, відвідувати VIP-ложу стадіону «Динамо» та бухати в ресторанах. Коротше, усі «тяготи важкої армійської служби» в період воєнного стану», – наголосив доброволець.
Він переконує, що «Алієв також брехав як він «потрапляв під кулі на Оболоні» та як він має «їхати визволяти Харківщину».
Нагадаємо, у 2022 році київський активіст Олег Симороз пішов на фронт добровольцем. Йому було 25. Підірвався на міні, втратив обидві ноги. Далі на Олега чекали довгі місяці лікування та реабілітації.
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