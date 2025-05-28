Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу
Симороз розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій»

Доброволець Симороз спростовував заяви Алієва, який стверджував, що проходить службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади

Ексгравець київського «Динамо» та збірної України з футболу Олександр Алієв відповів добровольцю Олегу Симорозу. 

Нагадаємо, що доброволець Олег Симороз, який втратив на війні ноги, спростував заяви Алієва, який стверджував, що проходить службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади.

«Я хочу сказати за те інтерв’ю, яке там дав один нібито воїн. Друже, я тобі чесно хочу сказати одне, я побачив, що ти інвалід, що ти без ніг. Я не хочу просувати це далі. Ти знаєш прекрасно, що я в 112-й бригаді, починав у 129-му батальйоні. І ти знаєш прекрасно підрозділ «Привид». Якщо ти служив у 129-му батальйоні, то ти знаєш прекрасно, як до нас ставилися і що ми робили. Розумієш? Я розумію, що це в тебе був піар-хід, ти хотів попіаритися, хочеш попіаритися. Але я тобі одного можу побажати – здоров’я. І найголовніше мирного неба всім нам над головою. Так що бажаю тобі добра і всього найкращого», – сказав Алієв.

Нагадаємо, Симороз розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій».

«В перші дні повномасштабного вторгнення Алієв повідомив, що він добровольцем пішов до лав територіальної оборони Києва. Патрулював вулиці Оболоні й не брав участі в бойових діях. Але це не завадило йому в обхід бригади, напряму через командування Сил територіальної оборони отримати статус УБД… І от зараз Алієв вирішив крінжувати далі, в інтерв’ю Славі Дьоміну він заявив, що служить в 129-му батальйоні 112-ї бригади й він є військовослужбовцем. Мушу спростувати цю наглу брехню. Оскільки, я знаю цей батальйон нашої бригади, це героїчні хлопці, які в боях здобули собі імʼя, у них багато загиблих і я не буду спокійно дивитися як цей алкаш намагається спаплюжити їх імʼя», – наголосив Симороз.

Він стверджує, що Олександр Алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129-му батальйоні 112-ї бригади, як власне і в інших регулярних підрозділах бригади.

«Він тусувався у ДФТГ № 35, яке підпорядковане нашій бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців Збройних Сил України на відміну від наших регулярних батальйонів, власне як військові 129-го батальйону. Я думаю не треба пояснювати чим бойова бригада відрізняється від ДФТГ у 2025 році. Командування цього ДФТГ дозволило Алієву спокійно грати в футбольчик, відвідувати VIP-ложу стадіону «Динамо» та бухати в ресторанах. Коротше, усі «тяготи важкої армійської служби» в період воєнного стану», – наголосив доброволець.

Він переконує, що «Алієв також брехав як він «потрапляв під кулі на Оболоні» та як він має «їхати визволяти Харківщину».

Нагадаємо, у 2022 році київський активіст Олег Симороз пішов на фронт добровольцем. Йому було 25. Підірвався на міні, втратив обидві ноги. Далі на Олега чекали довгі місяці лікування та реабілітації.

Теги: Олександр Алієв війна НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року
24 травня, 08:19
Гашек розкритикував президента США Трампа
Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі
20 травня, 13:17
РФ втратила в України 48093 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 травня, 07:53
Путін має намір замотати ситуацію, удаючи, що росіяни готові домовлятися
Битва за Стамбул: Путін прагне показати «нелегітимність» української влади
14 травня, 18:08
Підозрюваного було затримано одразу після одержання ним $7,5 тис. за «послугу»
Багатодітність за $12 тис. Затримано киянина, що допомагав чоловікам уникнути мобілізації
13 травня, 15:29
Група українських спецпризначенців виконувала завдання з розвідки у ворожому тилу і помітила ворожу штурмову групу у складі восьми осіб
Спецпризначенці зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з восьми росіян
12 травня, 13:57
Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею
Бойова медсестра знищила групу росіян і врятувала побратимів від оточення
12 травня, 11:39
Європейські лідери прибули до Києва на знак солідарності з Україною
Пришвидшений вступ України до ЄС зараз в інтересах самої Європи
10 травня, 17:04
«Металіст 1925», «Колос», «Сістерс» та «Ворскла» вийшли до 1/2 фіналу Кубка України
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
5 травня, 13:02

Новини

Помер видатний аргентинський футболіст, який був батьком зірки «Лаціо» та «Манчестер Юнайтед»
Помер видатний аргентинський футболіст, який був батьком зірки «Лаціо» та «Манчестер Юнайтед»
«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу
«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу
«Бетіс» – «Челсі»: де та коли дивитися фінал Ліги конференцій
«Бетіс» – «Челсі»: де та коли дивитися фінал Ліги конференцій
Світоліна розповіла про свою ненависть до Путіна
Світоліна розповіла про свою ненависть до Путіна
Українська арбітриня працюватиме на матчі Ліги націй серед жінок
Українська арбітриня працюватиме на матчі Ліги націй серед жінок
Пропагандист Губернієв поскаржився, що Олімпіада-2026 може пройти без росіян
Пропагандист Губернієв поскаржився, що Олімпіада-2026 може пройти без росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
108K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
25K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
24K
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
22K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua