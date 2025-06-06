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Юнацька збірна України з футболу у товариській грі здолала іспанську «Мурсію» (U-21)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу у товариській грі здолала іспанську «Мурсію» (U-21)
У межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе ще один товариський поєдинок

Підопічні Дмитра Михайленка здобули перемогу з рахунком 2:0

Сьогодні в межах навчально-тренувального збору в Іспанії юнацька збірна України U-20 (гравці 2005 року народження та молодші) провела товариський поєдинок проти місцевого футбольного клубу «Мурсія» U-21. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Дмитра Михайленка завдяки забитим м'ячам Гаджиєва та Карамана (з пенальті) здобули перемогу з рахунком 2:0.

Склад юнацької збірної України U-20

Воротарі: Ілля Волошин («Реал», Іспанія), Денис Марченко («Оболонь» Київ), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Захисники: Микола Огарков («Шахтар» Донецьк), Олександр Жовтенко, Віталій Катрич (обидва – «Інгулець» Петрове), Олексій Гусєв («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко («Динамо» Київ), Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), Кирило Дігтярь («Металіст» Харків), Микола Киричок («Карпати» Львів).

Півзахисники: Роман Саленко, Дмитро Кремчанін (обидва – «Динамо» Київ), Віктор Цуканов («Шахтар» Донецьк), Іван Чабан, Артур Шах (обидва – «Карпати» Львів), Данііл Ващенко («Олександрія»), Ярослав Караман («Полісся» Житомир), Рамік Гаджиєв («Металіст 1925» Харків), Богдан Будко («Алкмаар», Нідерланди), Максим Лень («Фортуна», Німеччина), Данило Кревсун («Боруссія» Д, Німеччина).

Нападники: Владислав Герич («Динамо» Київ), Артем Гусол («Колос» Ковалівка).

У межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе ще один товариський поєдинок. Команда Дмитра Михайленка 10 червня зустрінеться зі збірною США U-19.

Нагадаємо, 7 червня в Торонто збірна України проведе першу гру турніру – проти господаря, команди Канади, на стадіоні BMO Field, який прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Матч розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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