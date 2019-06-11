Євро-2020: матчі кваліфікації та відео моментів 10 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іспанія розбила вдома збірну Швеції Yahoo!Sports

У Європі зіграно частину матчів четвертого туру кваліфікації чемпіонату континенту

Національні футбольні збірні зіграли 10 червня частину матчів четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

Група A

Болгарія – Косово – 2:3

Голи: 0:1 – Рашица (14). 1:1 – Попов (43). 2:1 – Димитров (55). 2:2 – Мурікі (64). 2:3 – Рашані (90+3).

Збірна Косово здобула історичну першу перемогу в кваліфікаційних матчах. До цього вони перемагали фарерців та мальтійців у Лізі націй. Наразі Косово лише на очко з п’ятьма відстає в групі від Англії та Чехії.

Чехія – Чорногорія – 3:0

Голи: 1:0 – Янкто (18). 2:0 – Кипитович (49, автогол). 3:0 – Шік (82, з пенальті).

Група B

Україна – Люксембург



Сербія – Литва – 4:1

Голи: 1:0 – Митрович (20), 2:0 – Митрович (34). 3:0 – Йович (35). 3:1 – Новиковас (70, з пенальті). 4:1 – Ляїч (90+2).

Серби після розгрому у Львові відігралися вдома над Литвою. Перемога підняла балканців на третє місце. У них чотири очки, як і в другого Люксембурга. Очолюють групу українці – 10 очок після чотирьох матчів.

Група D

Данія – Грузія – 5:1

Голи: 1:0 – Долберг (14). 1:1 – Лобжанідзе (25). 2:1 – Еріксен (30, з пенальті). 3:1 – Долберг (63). 4:1 – Поульсен (73). 5:1 Брейтвейт (90+3).

Ірландія – Гібралтар – 2:0

Голи: 1:0 – Чиполіна (29, автогол). 2:0 – Бреді (90+3).

Ірландці таки здолали вдома екзотичних гібралтарців. Свій м’яч при цьому забили лише на останніх секундах матчу. До того в середині першого тайму їм допоміг невдаха гостей з дещо казковим прізвищем. Втім, ірландцям цього вистачило, аби з 10-ма очками після чотирьох поєдинків очолювати групу. Гібралтар без очок. Данія друга – 5 балів (3 матчі).

Група F

Фарери – Норвегія – 0:2

Голи: 0:1 – Йонсен (49). 0:2 – Йонсен (84).

Мальта – Румунія – 0:4

Голи: 0:1 – Пушкаш (7). 0:2 – Пушкаш (29). 0:3 – Кіпчу (34). 0:4 – Ман (90+1).

Іспанія – Швеція – 3:0

Голи: 1:0 – Рамос (64, з пенальті). 2:0 Мората (84, з пенальті). 3:0 – Оярсабаль (87).

Іспанці розбили вдома шведів у боротьбі за лідерство в групі. Відтак у них 12 очок після чотирьох матчів. У скандинавів на п’ять менше. Також сім у Румунії.

Група G

Північна Македонія – Австрія – 1:4

Голи: 1:0 – Хінтереггер (18, автогол). 1:1 – Лазаро (39). 1:2 – Арнаутович (62, з пенальті). 1:3 – Арнаутович (82). 1:4 – Лаймер (86).

Латвія – Словенія – 0:5

Голи: 0:1 – Чрнігой (24). 0:2 – Чрнігой (27). 0:3 – Ілічич (29). 0:4 – Ілічич (44). 0:5 – Зайц (47).

Польща – Ізраїль – 4:0

Голи: 1:0 – Пятек (35). 2:0 – Левандовськи (56, з пенальті). 3:0 – Гросицьки (59). 4:0 – Кадзьор (84).

Польща здобула п’яту перемогу в 11 очних поєдинках з ізраїльтянами, у яких в активі лише дві перемоги. Поляки очолюють групу зі 100-відсотковим показником – 12 очок (4 матчі). Ізраїль другий – 7 очок.