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    Євро-2020: матчі кваліфікації та відео моментів 10 червня

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    Іспанія розбила вдома збірну Швеції - Євро-2020: матчі кваліфікації та відео моментів 10 червня
    Іспанія розбила вдома збірну Швеції
    Yahoo!Sports

    У Європі зіграно частину матчів четвертого туру кваліфікації чемпіонату континенту

    Національні футбольні збірні зіграли 10 червня частину матчів четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

    Група A

    Болгарія – Косово – 2:3
    Голи: 0:1 – Рашица (14). 1:1 – Попов (43). 2:1 – Димитров (55). 2:2 – Мурікі (64). 2:3 – Рашані (90+3).
    Збірна Косово здобула історичну першу перемогу в кваліфікаційних матчах. До цього вони перемагали фарерців та мальтійців у Лізі націй. Наразі Косово лише на очко з п’ятьма відстає в групі від Англії та Чехії.

    Чехія – Чорногорія – 3:0
    Голи: 1:0 – Янкто (18). 2:0 – Кипитович (49, автогол). 3:0 – Шік (82, з пенальті).

    Група B

    Україна – Люксембург

    Сербія – Литва – 4:1
    Голи: 1:0 – Митрович (20), 2:0 – Митрович (34). 3:0 – Йович (35). 3:1 – Новиковас (70, з пенальті). 4:1 – Ляїч (90+2).

    Серби після розгрому у Львові відігралися вдома над Литвою. Перемога підняла балканців на третє місце. У них чотири очки, як і в другого Люксембурга. Очолюють групу українці – 10 очок після чотирьох матчів.

    Група D

    Данія – Грузія – 5:1
    Голи: 1:0 – Долберг (14). 1:1 – Лобжанідзе (25). 2:1 – Еріксен (30, з пенальті). 3:1 – Долберг (63). 4:1 – Поульсен (73). 5:1 Брейтвейт (90+3).

    Ірландія – Гібралтар – 2:0
    Голи: 1:0 – Чиполіна (29, автогол). 2:0 – Бреді (90+3).

    Ірландці таки здолали вдома екзотичних гібралтарців. Свій м’яч при цьому забили лише на останніх секундах матчу. До того в середині першого тайму їм допоміг невдаха гостей з дещо казковим прізвищем. Втім, ірландцям цього вистачило, аби з 10-ма очками після чотирьох поєдинків очолювати групу. Гібралтар без очок. Данія друга – 5 балів (3 матчі).

    Група F

    Фарери – Норвегія – 0:2
    Голи: 0:1 – Йонсен (49). 0:2 – Йонсен (84).

    Мальта – Румунія – 0:4
    Голи: 0:1 – Пушкаш (7). 0:2 – Пушкаш (29). 0:3 – Кіпчу (34). 0:4 – Ман (90+1).

    Іспанія – Швеція – 3:0
    Голи: 1:0 – Рамос (64, з пенальті). 2:0 Мората (84, з пенальті). 3:0 – Оярсабаль (87).

    Іспанці розбили вдома шведів у боротьбі за лідерство в групі. Відтак у них 12 очок після чотирьох матчів. У скандинавів на п’ять менше. Також сім у Румунії.

    Група G

    Північна Македонія – Австрія – 1:4
    Голи: 1:0 – Хінтереггер (18, автогол). 1:1 – Лазаро (39). 1:2 – Арнаутович (62, з пенальті). 1:3 – Арнаутович (82). 1:4 – Лаймер (86).

    Латвія – Словенія – 0:5
    Голи: 0:1 – Чрнігой (24). 0:2 – Чрнігой (27). 0:3 – Ілічич (29). 0:4 – Ілічич (44). 0:5 – Зайц (47).

    Польща – Ізраїль – 4:0
    Голи: 1:0 – Пятек (35). 2:0 – Левандовськи (56, з пенальті). 3:0 – Гросицьки (59). 4:0 – Кадзьор (84).

    Польща здобула п’яту перемогу в 11 очних поєдинках з ізраїльтянами, у яких в активі лише дві перемоги. Поляки очолюють групу зі 100-відсотковим показником – 12 очок (4 матчі). Ізраїль другий – 7 очок.

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