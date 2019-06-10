Одеський стадіон «Чорноморець» виставили на продаж за 3,7 млрд грн



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Загальна площа нежитлової нерухомості, що знаходиться в історичному центрі Одеси - 80 289 кв. м

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж одеський стадіон «Чорноморець» площею 80 289 кв. м вартістю 3 666 251,88 тис. грн. Про це йдеться в повідомленні фонду.

25 червня 2019 відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», що знаходяться в Одесі за адресою вул. Маразлієвська, 1/20 і прав вимоги за договорами, які укладено з юридичними особами в кількості 40 шт.

Всі активи перебувають на балансі «Імексбанку» і в такому складі запропоновані вперше.

Початкова ціна реалізації - 3666 251,88 тис. грн.

Загальна площа нежитлової нерухомості, що знаходиться в історичному центрі Одеси - 80 289 кв. м.

Комплекс будівель і споруд є спортивним об'єктом і містить: спортивну частину стадіону (чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення); бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 кв. м; фітнес-центр загальною площею 4 300,00 кв. м; готель загальною площею 9 817,00 кв. м; підземний паркінг для транспортних засобів; інші будівлі та приміщення відповідно до його технічного паспорта.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року.

Стадіон «Чорноморець» дозволяє розмістити на трибунах понад 34 тис. осіб.

Організатором торгів є «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн».

Код: # UKR-2019-01.

Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 25 червня 2019 о 16:00.