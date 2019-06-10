Збірна України здобула важку перемогу над Люксембургом (відео)

Роман Яремчук забиває у складі збірної в другому матчі поспіль Фейсбук Олександра Попова

Перемогу команді Шевченка приніс єдиний гол Романа Яремчука

Збірна України виграла свій третій матч у відбірному турнірі чемпіонату Європи-2020. На «Арена Львів» українці в непростому поєдинку переграли збірну Люксембургу. Гра проти сербів вочевидь забрала у нашої команди надто багато сил. На щастя, набутих три дні тому емоцій було достатньо, щоб розчавити суперників на старті, а впродовж решти поєдинку цю перевагу втримувати.

Україна - Люксембург - 1:0

Гол: 1:0 - Роман Яремчук (6)

Україна: П'ятов (к) - Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко - Тарас Степаненко - Віктор Циганков (Едуард Соболь, 88), Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Коноплянка (Віктор Коваленко, 80) - Роман Яремчук. Тренер - Андрій Шевченко

Люксембург: Ентоні Моріс — Шано, Крістофер Мартінс, Ларс Жерсон — Лорен Янс, Олів’є Тілль (Тюрпель, 77), Леандро Баррейро, Марвін Мартінс - Венсан Тілль - Жерсон Родріґес, Даніель Да Мота (Бенсі, 52). Тренер - Лук Гольтц

Судді: Петер Краловіц — Мілан Штрбо, Ерік Вайсс (усі — Словаччина)

Попередження: Віталій Миколенко (56), Олександр Караваєв (67), Олександр Зінченко (81) - Олів'є Тілль (29), Даніель Да Мота (30), Жерсон Родріґес (52), Венсан Тілль (90+4)

10 червня. Львів. «Арена Львів»

Попервах виглядало, що матч із сербами немов не завершувався. Та й як могло бути по-іншому, якщо львівська публіка заспівала національний славень ще потужніше, ніж за три дні до того? Тут треба відзначити й організаторів, які цього разу не програвали мелодії - співачка Барабанова виконала «Ще не вмерла...» акапельно, а стадіон її в унісон підтримав. І звучання було неймовірним. Не дивно, що на цих емоціях розпочала зустріч збірна України шалено.

Перший м'яч українці забили доволі швидко: Руслан Малиновський ідеально навісив зліва, а Роман Яремчук кивнув головою й м'яч з відскоком від газону влетів у сітку - 1:0!

Швидко відкривши рахунок, українці невдовзі могли відзначитися вдруге, проте Малиновський після подачі кутового влучив у перечину. Трохи згодом Руслан непогано бив з лінії карного майданчика, але цей удар перевів над поперечиною Ентоні Моріс.

Взагалі ж виглядало, що українці свідомо зробили ставку на швидкий гол, а досягши свого, трохи збавили оберти. Загалом наша команда гру контролювала, але одного разу Крістофер Мартінс навіть спрямував м'яч у ворота Андрія П'ятова. Зафіксований арбітром офсайд виглядає доволі суперечливим.

У другому таймі наша команда й узагалі відійшла на власну половину і віддала ініціативу супернику. Рішення, можливо, трохи незрозуміле. Тим паче, що напівмоменти вирівняти рахунок Люксембург мав. Двічі - після ударів зі штрафного у виконанні Олів'є Тілля і пострілу Жерсона Родріґеса метрів з 17-ти надійно зіграв П'ятов. Проте добре те, що добре закінчується.

У паралельному матчі групи В принижена за три дні до того у Львові збірна Сербії виграла 3:1 у литовців. М'ячі у складі команди Младена Крстаїча забили Александр Мітровіч (двічі) і Лука Йовіч. У литовців відзначився Арвідас Новіковас.

Таким чином, українці після чотирьох матчів мають десять очок. Сербія, яка зіграла три поєдинки і Люксембург після чотирьох мають по чотири очки. Новоспечені переможці Ліги націй португальці провели дві гри і набрали два пункти. Литва з одним очком таблицю замикає.

Іван Вербицький, «Главком»



