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Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй
Поєдинок України і Бельгії розпочнеться о 21:45 за київським часом
фото: УАФ

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 23 березня, збірна України проведе матч-відповідь у плей-оф Ліги націй за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу – наша команда зіграє поєдинок проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком».

Гра пройде у бельгійському Генку стадіоні «Сегека-Арена». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Де дивитися гру Бельгія – Україна

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL». Також гру можна буде безкоштовно переглянути на телеканалі «Megogo Спорт» в Т2 і кабельних мережах.

Переможець протистояння між Україною та Бельгією буде грати в Дивізіоні А – найсильнішому у Лізі націй. Команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Нагадаємо, на матчі-відповіді плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною працюватиме суддівська бригада з Німеччини.

Головним арбітром гри виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи ВАА відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Ліга націй. Плей-оф за місце в Лізі А. Перший матч

Україна – Бельгія – 3:1 (0:1)

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) – Лукаку (40).

Україна: Лунін, Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 62), Забарний, Матвієнко (к), Миколенко, Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Циганков, Шапаренко (Ванат, 62), Судаков, Яремчук (Гуцуляк, 62).

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сваток, Ярмоленко, Буяльський, Назаренко.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Мехеле, Де Вінтер (Раскін, 80), Дебаст, Де Кюйпер (Мокіо, 88), Тілеманс, Де Брюйне (Ванакен, 70), Троссард (Салемакерс, 80), Лукаку (к), Де Кетеларе (Лукебакіо, 70).

Запасні: Ламменс, Селс, Аль-Дахіл, Фас, Батшуаї, Гейнен, Доку.

Тренер: Руді Гарсія.

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія).

Попереджений: Тілеманс (68).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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