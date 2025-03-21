Арбітр з РФ заявив, що пішов би із задоволенням воювати, бо дивиться всі політичні програми

Захаров: В Україні було багато друзів – з усіма стосунки порвав

Колишній російський футбольний арбітр Ігор Захаров заявив, що пішов би з великим задоволенням воювати за Росію. Про це повідомляє «Главком».

«Зараз із задоволенням пішов би воювати – але мене ніхто не візьме... А як інакше?! Я всі політичні програми дивлюся з великим задоволенням. В Україні було багато друзів – з усіма стосунки порвав. Давно вже. Нічого спільного не може бути. Хоча в мене в Одесі рідна тітка жила, царство небесне», – заявив 58-річний Захаров.

Захаров з 2003 року судив ігри Російської Прем'єр-Ліги. У 2005 році став арбітром ФІФА. Був визнаний найкращим російським футбольним арбітром 2008 року за версією газети «Спорт-Експрес». На початку 2009 року Захаров ухвалив рішення про завершення суддівської кар'єри через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова).

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).