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У Португалії у ДТП загинув 19-річний футболіст

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Португалії у ДТП загинув 19-річний футболіст
У цьому сезоні у складі «Олівейренсе» Мартінс провів 19 матчів та забив 1 гол
фото: abola.pt

Автомобіль, яким керував футболіст, з'їхав з дороги та кілька разів перекинувся

Футболіст молодіжної команди португальського «Олівейренсе» Іван Кошта Мартінс загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-служба клубу.

«З глибоким сумом і величезним потрясінням ми інформуємо про трагічну загибель Івана Мартінса, спортсмена з нашої команди U‑19, який став жертвою дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у повідомленні.

Мартінсу було 19 років. Португальські ЗМІ зазначають, що ДТП сталася біля тунелю приблизно за 15 кілометрів від Порту. Автомобіль, яким керував футболіст, з'їхав з дороги та кілька разів перекинувся. Лікарі швидкої допомоги прибули на місце події, але мусили констатувати смерть гравця.

Раніше Мартінс виступав за молодіжну команду швейцарського клубу «Янг Бойз». У цьому сезоні у складі «Олівейренсе» футболіст провів 19 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла на 57-му році життя

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Теги: ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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