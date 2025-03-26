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Аргентина розгромила Бразилію і достроково гарантувала собі місце на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Аргентина розгромила Бразилію і достроково гарантувала собі місце на чемпіонаті світу
фото: x.com/Argentina
Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу

Зустріч Аргентина – Бразилія у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1

Збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У матчі 14 туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини розгромила команду Бразилії .

Зустріч у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1. У переможців голи забили Хуліан Альварес, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер та Джуліано Сімеоне. У Бразилії відзначився Матеус Кунья.

Аргентина – Бразилія – 4:1 (3:1)

Голы: Альварес (4), Фернандес (12), Макаллістер (37), Сімеоне (71). – Кунья (26).

Аргентинці лідирують у відбірковій групі з 10 команд і вже не опустяться нижче 6 місця. Нагадаємо, перші 6 збірних гарантовано зіграють на мундіалі. Таким чином, збірна Аргентини достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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