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Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Італії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Італії
У цьому сезоні Довбик забив 14 голів та віддав 3 гольові передачі у поєдинках за свій клуб

У 27 турі Довбик відзначився переможним м'ячем

Нападник «Роми» та збірної України з футболу Артем Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Італії. Про це інформує «Главком».

У поєдинку 27 туру чемпіонату Італії проти «Комо» Довбик вийшов на поле після перерви та відзначився голом на 76-й хвилині. У підсумку, «Рома» здобула перемогу у поєдинку з рахунком 2:1.

Загалом ж у цьому сезоні українець забив 14 голів та віддав 3 гольові передачі у 34 матчах за клуб.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, відбудуться перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною». 

Також на вболівальників сьогодні очікує німецьке дербі між «Баварією» та «Байєром». Крім того, обіцяє напружену боротьбу гра ПСЖ – «Ліверпуль».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (5 березня)

  • «Фейєнорд» (Нідерланди) – «Інтер» (Італія) (початок о 19:45)
  • «Баварія» (Німеччина) – «Байєр» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • ПСЖ (Франція) – «Ліверпуль» (Англія) (початок о 22:00)
  • «Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Як повідомлялося, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проходять 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань деяких спортсменів. Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.

Теги: Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома

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