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Де сьогодні дивитися трансляції вирішальних поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Де сьогодні дивитися трансляції вирішальних поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Всі поєдинки Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні визначаться ще чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 12 березня, відбудуться вирішальні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, клуб українця Олександра Зінченка «Арсенал» зіграє з ПСВ. На команду іншого українця Андрія Луніна «Реал» очікує непросте мадридське дербі проти «Атлетіко».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (12 березня)

  • «Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) (початок о 19:45)
  • «Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) (початок о 22:00)
  • «Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) (початок о 22:00)
  • «Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру відбудеться 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Нагадаємо, у вівторок, 4 березня, відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Реал» (Іспанія) – «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) 2:1

  • Голи: Родріго (4), Браїм Діас (55) – Альварес (32).

У центральному матчі ігрового дня «Реал» здобув перемогу над Атлетіко Мадрид з рахунком 2-1.

Гол Родріго на четвертій хвилині дав «Реалу» перевагу, але Хуліан Альварес зрівняв рахунок до перерви. «Атлетіко» намагався контролювати гру, але Брахім Діас знову вивів «Реал» вперед, що залишило інтригу перед матчем-відповіддю.

Український голкіпер «Реалу» Андрій Лунін провів гру на лавці для запасних.

ПСВ (Нідерланди) – «Арсенал» (Англія) 1:7

Голи: Ланг (43) (з пенальті) – Тімбер (18), Нванері (21), Меріно (31), Едеґор (47, 73), Троссард, (48), Калафьорі, (85).

«Арсенал» здобув фантастичну перемогу над ПСВ з рахунком 7-1 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що стало їхньою рекордною виїзною перемогою в турнірі.

Відкрив рахунок Юррієн Тімбер, після чого Мікель Меріно та Ітан Нванері збільшили перевагу. Хоча ПСВ зумів скоротити відставання з пенальті, «Арсенал» продовжив домінувати на полі. Зокрема, Мартін Едеґор та Леандро Троссард, також внесли свій вклад у перемогу, забивши кілька голів у другому таймі. У підсумку, гра закінчилася з розгромним рахунком 1:7.

На 71 хвилині на поле вийшов український футболіст Олександр Зінченко. Він не відзначився результативним діями у поєдинку проти своєї колишньої команди.

«Що за ніч. Дякую за підтримку. Хорошої подорожі додому, «каноніри». Важливе місце для мене. ПСВ назавжди в моєму серці», – написав Зінченко в Instagram.

«Борусія» Дортмунд (Німеччина) – «Лілль» (Франція) 1:1

Голи: Адейємі (22) – Харальдссон (68)

«Брюгге» (Бельгія) – «Астон Вілла» (Англія) 1:3

Голи: Де Кейпер (12) – Бейлі (3), Мехеле (83) (автогол), Асенсіо (88) (з пенальті).

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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