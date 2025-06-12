Євро-2025 (U-21): молодіжна збірна України з футболу стартувала з поразки

Україна поступилася Данії у результативній грі

12 червня у словацькому місті Пряшів на «Татран Арена» молодіжна збірна України матчем проти Данії розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На 22-й хвилині Очеретько прострілив із правого флангу, Ванат легким дотиком спрямував м’яч у дальній кут, а Волошин фактично з лінії воріт добив його в сітку – 1:0.

Нна 63-й хвилині провели швидку атаку правим флангом, яку прострілом низом завершив Гааї. Захисники не змогли перехопити м’яч, а Бішофф, зігравши на паузі, перехитрив Брагару й пробив повз Нещерета – 1:1.

Після цього чудовий момент змарнував В’юнник, який пробивав без перешкод із правого кута штрафного, але кіпер збірної Данії встиг зреагувати й перевів м’яч на кутовий. На 78-й хвилині атака правим флангом завершилася передачею В’юнника на Очеретька, а той віддав на Брагару, який точним ударом із лінії штрафного майданчика знову вивів Україну вперед – 2:1.

Проте данці майже одразу відігралися. Бевінг пробив іздалеку, і рикошет завадив Нещерету зреагувати – 2:2. А ще за чотири хвилини Осула, перебуваючи в межах воротарського майданчика, коліном переправив м’яч у сітку та вперше в матчі вивів Данію вперед – 3:2.

Українці намагалися бодай відігратися: постійно тиснули на ворота скандинавів, заробляли стандарти та завдавали ударів, але рахунок залишився незмінним до фінального свистка.

Наступний поєдинок підопічні Унаї Мельгоси проведуть у неділю, 15 червня, проти Фінляндії. Ця гра відбудеться в Кошицях і розпочнеться о 19:00.

Євро-2025 (U-21). Груповий турнір. Група D

Україна – Данія – 2:3 (1:0)

Голи: Волошин (22), Брагару (78) – Бішофф (63), Бевінг (81), Осула (85).