Визначився чемпіон другої ліги з футболу

«Пробій» (Городенка) здобув золоті медалі другої ліги і пряму путівку в першу лігу

Сьогодні, 30 травня, відбувся матч-відповідь фіналу другої ліги сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Пробій» (Городенка) переміг «Колос-2» (Ковалівка) в серії пенальті – 4:3 (ігровий час – 2:3) і за сумою двох матчів (перший завершився його перемогою – 1:0) здобув золоті медалі другої ліги і пряму путівку в першу лігу.

У свою чергу відбувся перший матч плей-оф за третє місце в другій лізі, в якому «Чернігів» обіграв стрийську «Скалу 1911» – 3:2. Матч-відповідь пройде 4 червня.

Матчі плей-оф між командами першої та другої ліг

«Колос-2» (Ковалівка) – «Поділля» (Хмельницький). 04.06 та 08.06

«Чернігів» (Чернігів)/«Скала» 1911 (Стрий) – «Металург» (Запоріжжя). 08.06 та 12.06

Напряму у другу лігу з першої вилетіли «Діназ» (Вишгород) та «Кремінь» (Кременчук).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.