Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився чемпіон другої ліги з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначився чемпіон другої ліги з футболу
«Пробій» (Городенка) переміг «Колос-2» (Ковалівка) в серії пенальті – 4:3

«Пробій» (Городенка) здобув золоті медалі другої ліги і пряму путівку в першу лігу

Сьогодні, 30 травня, відбувся матч-відповідь фіналу другої ліги сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Пробій» (Городенка) переміг «Колос-2» (Ковалівка) в серії пенальті – 4:3 (ігровий час – 2:3) і за сумою двох матчів (перший завершився його перемогою – 1:0) здобув золоті медалі другої ліги і пряму путівку в першу лігу. 

У свою чергу відбувся перший матч плей-оф за третє місце в другій лізі, в якому «Чернігів» обіграв стрийську «Скалу 1911» – 3:2. Матч-відповідь пройде 4 червня.

Матчі плей-оф між командами першої та другої ліг

  • «Колос-2» (Ковалівка) – «Поділля» (Хмельницький). 04.06 та 08.06
  •  «Чернігів» (Чернігів)/«Скала» 1911 (Стрий) – «Металург» (Запоріжжя). 08.06 та 12.06

Напряму у другу лігу з першої вилетіли «Діназ» (Вишгород) та «Кремінь» (Кременчук).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хуан Рамон Верон був батьком легенди збірної Аргентини та «Лаціо» і «Манчестер Юнайтед» Хуана Себастьяна Верона
Помер видатний аргентинський футболіст, який був батьком зірки «Лаціо» та «Манчестер Юнайтед»
28 травня, 20:23
Кінда також провів 10 матчів і забив 2 голи у складі збірної Ізраїлю
Пішов з життя 31-річний гравець збірної Ізраїлю з футболу
20 травня, 16:53
Яремчук забив гол у фіналі Кубка Греції
Трофей Яремчука та асист Циганкова. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
19 травня, 16:36
Парад пройшов вулицями Барселони – від стадіону «Камп Ноу» до Тріумфальної арки
Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників
17 травня, 12:46
«Динамівці» святкують історичний успіх
50 років тому український футбольний клуб вперше виграв єврокубок
14 травня, 10:11
Фінал Ліги Європи пройде 21 травня на стадіоні «Сан Мамес» у Більбао, Іспанія
Визначилися фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій
9 травня, 10:15
Українська команда розпочала змагання з поразки – 1:3
Юнацька збірна України з футболу стартувала на Турнірі розвитку УЄФА
5 травня, 11:03
«Тоттенгем» розпочав боротьбу у півфіналі з перемоги
Результати перших матчів півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій
2 травня, 09:44
Роналду та Мессі провели повні матчі у складах своїх команд, однак не змогли їм допомогти вийти до фіналу
Клуби Мессі та Роналду майже одночасно вилетіли з Ліг чемпіонів своїх конфедерацій
1 травня, 10:42

Новини

Визначився чемпіон другої ліги з футболу
Визначився чемпіон другої ліги з футболу
Модрич може приєднатися до Анчелотті – ЗМІ
Модрич може приєднатися до Анчелотті – ЗМІ
«Ліверпуль» хоче купити гравця німецького клубу за 130 млн євро – ЗМІ
«Ліверпуль» хоче купити гравця німецького клубу за 130 млн євро – ЗМІ
Новий рекорд. Transfermarkt оновив вартість Трубіна
Новий рекорд. Transfermarkt оновив вартість Трубіна
Російська депутатка і олімпійська чемпіонка поскаржилася, що у РФ «спивається нація»
Російська депутатка і олімпійська чемпіонка поскаржилася, що у РФ «спивається нація»
«Реал» підписав контракт з зірковим англійським гравцем: деталі угоди
«Реал» підписав контракт з зірковим англійським гравцем: деталі угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
105K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
88K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
48K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
40K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua